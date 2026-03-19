Износ коммунальных сетей в отдельных регионах России достигает 80%

В России уровень износа коммунальной инфраструктуры остается высоким: в среднем он превышает 40%, а в некоторых регионах достигает 80%. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин, выступая на пленарной сессии Национального форума, посвященного технологиям, технике и повышению производительности труда в сфере ЖКХ.

По его словам, отрасль сталкивается с серьезными системными проблемами, связанными с необходимостью масштабной модернизации. Более 40% сетей уже требуют замены, а в отдельных субъектах ситуация еще сложнее, пишет "Интерфакс".

Еще одной острой проблемой министр назвал нехватку кадров — сейчас дефицит специалистов оценивается примерно в 150 тысяч человек. Для решения этих задач, подчеркнул он, важно не только обеспечить достаточное финансирование, но и повысить эффективность работы отрасли.

Файзуллин также отметил, что за последние семь лет на обновление коммунальной инфраструктуры из федерального бюджета было направлено 743 млрд рублей.

По его прогнозам, реализация программы повышения производительности труда в ЖКХ до 2030 года позволит сократить аварийность на сетях на 11,5%. В рамках программы планируется частично компенсировать нехватку кадров — примерно на 60 тысяч работников, а также сдержать рост тарифов при одновременном улучшении качества услуг.