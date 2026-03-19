Износ коммунальных сетей в отдельных регионах России достигает 80%

В России уровень износа коммунальной инфраструктуры остается высоким: в среднем он превышает 40%, а в некоторых регионах достигает 80%. Об этом сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин, выступая на пленарной сессии Национального форума, посвященного технологиям, технике и повышению производительности труда в сфере ЖКХ.

По его словам, отрасль сталкивается с серьезными системными проблемами, связанными с необходимостью масштабной модернизации. Более 40% сетей уже требуют замены, а в отдельных субъектах ситуация еще сложнее, пишет "Интерфакс".

Еще одной острой проблемой министр назвал нехватку кадров — сейчас дефицит специалистов оценивается примерно в 150 тысяч человек. Для решения этих задач, подчеркнул он, важно не только обеспечить достаточное финансирование, но и повысить эффективность работы отрасли.

Файзуллин также отметил, что за последние семь лет на обновление коммунальной инфраструктуры из федерального бюджета было направлено 743 млрд рублей.

По его прогнозам, реализация программы повышения производительности труда в ЖКХ до 2030 года позволит сократить аварийность на сетях на 11,5%. В рамках программы планируется частично компенсировать нехватку кадров — примерно на 60 тысяч работников, а также сдержать рост тарифов при одновременном улучшении качества услуг.

  1. 19.03.2026, 22:34
    Гость: Русский

    Эффективные менеджеры очччень эффективно осваивали коммунальные платежи доверчевых граждан. Как говорится факт на лицо или .....

  2. 19.03.2026, 21:49
    Гость: глава Минстроя Ирек Файзуллин,

    Зампред правительства Марат Шакирзянович Хуснуллин, Алмаз Шаукатович Хусаинов, Максут Шадаев, фаттаховы, набиуллины...
    "Ни слова русского, ни русского лица!", как сказал классик...

  3. 19.03.2026, 20:04
    Гость: Вопрос

    Ну, а сколько миллиардов или,может, и триллионы долл. были переведены из РФ? Грят, только публичные финансы, арестованные в Брюсселе, что ли, заметно превышают 300 млрд. долл. И сколько материального богатства,необходимого для ремонта, оборудования, оплаты труда работников можно было бы получить на эти деньги? Вообще, для серьезного улучшения жизни, повышения ее качества, а вместо этОго куда они пошли?

  4. 19.03.2026, 19:09
    Гость: Путник

    Число коррупционных преступлений в РФ увеличилось на 12,3% в 2025 году. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генеральной прокуратуры.

  5. 19.03.2026, 18:53
    Гость: Nic

    Ваще надо различать,износы бывают разные, в домах и в подводящих сетях
    Похоже про основной износ сетей Файзулин сообщил как про износ сетей,подходящих к дому, а за это упр. компании не отвечают.

Все комментарии (32)
Выбор читателей
Зарубежные фильмы с негативным образом России могут запретить
В поисках лишней пехоты
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Котяков рассказал о росте средней зарплаты россиян
В Иране назвали Украину законной целью для ударов из-за помощи Израилю
Избранное
Как научить ребенка здоровой конкуренции?
Елизавета Боярская: «Женственность – это состояние души»
Посев «Reggae, Punk & Rock’n’Roll»
«Орфей и Эвридика» с участием группы NAGART, 12 февраля, Государственный Кремлевский дворец
«Музыкальное сердце театра» вместе «Бременскими музыкантами» научили опережать ожидания зрителей
Кипелов вспомнил о пророссийской пословице сербов
«События в США в 60-е годы 19 века и события в СССР в конце 80-х годов 20 века очень похожи. И там, и там – кризис целостности»
«Яндекс» готовятся сдать олигархам
LASCALA «All Inclusive»
«Россия сознательно пошла на "адские санкции". Страна окончательно вернулась к себе настоящей – к великой державе»
Рассказ от Минэнерго про бензин, или Почему Путин тянет с Посланием
