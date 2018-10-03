Октябрь 1993: вопросов больше чем ответов

Можно сказать, что в октябре 1993 года танки расстреляли не Верховный Совет, а фактически расстреляли новую, не успевшую толком родиться Россию. Развалив СССР под завлекательные байки о грядущей свободе и процветании, народ не получил ни того, ни другого

Об осеннем противостоянии действующего – или уже не действующего после знаменитого указа №1400 – президента Б. Ельцина и Верховного Совета написаны тысячи статей и десятки книг.

Поэтому не имеет смысла опять разбирать причины того, что едва не привело Россию к полномасштабной гражданской войне. В тот раз все ограничилось Москвой, и итог этой гражданской «мини-войны» был удручающим: если верить официальным цифрам, то конфликт Ельцина и Верховного Совета стоил России 158 человек убитыми. Но эти данные неоднократно опровергались, и при изучении только событий в Останкино, где верные Ельцину подразделения МВД устроили самую настоящую бойню, в этой цифре можно усомнится.

Именно в Останкино погибли журналисты, погибли приехавшие вывозить раненых медработники, погибли десятки безоружных людей, которых почти 400 «защитников» телецентра расстреливали в упор из пулеметов и автоматов, а затем к месту бойни подоспели БТРы, которые тоже внесли свой вклад в «восстановление порядка», серьезно приумножив кровавый счет.

Впрочем, и до Останкино, и до штурма Белого дома десятки людей попадали в больницы с различными травмами, и чуть ли не ежедневно увеличивался список погибших. Достоверность которого до сих пор ставится под сомнение и вряд ли когда в этом вопросе будет поставлена окончательная точка. Впрочем, как и в некоторых других вопросах, касающихся событий осени 1993 года.

Многие участники, особенно из числа «победителей», впоследствии написали воспоминания, где все они предстают исключительно как поборники законности и порядка. И конечно же, как ярые борцы за демократию. Но никто не написал, что 3-4 октября 1993 было совершено тягчайшее преступление против народа, а вместо этого утверждается, что был подавлен «красно-коричневый путч».

Никто особо не старается вспоминать, что все началось с другого преступления, когда 21 сентября 1993 года гарант Конституции Б. Ельцин сам же грубо нарушил её статьи, издав знаменитый указ №1400. По действующей тогда Конституции, полномочия президента прекращались даже в случае приостановления работы Верховного Совета, не говоря уж о его разгоне.

Так что его оппоненты, действуя в рамках основного закона страны, вполне справедливо объявили Ельцина организатором государственного переворота. После чего, собственно, и встал вопрос о законности его нахождения на посту президента.

Но вот что странно: при этом действовали они крайне вяло, местами и вовсе нерешительно, и это тоже одна из загадок сентябрьско-октябрьского противостояния. Например, став в ночь на 22 сентября исполняющим обязанности президента, А. Руцкой почему-то не спешил объявить себя Верховным главнокомандующим. Чем были дезориентированы силовики, не знавшие кому подчиняться - то ли Ельцину, то ли ему. А ведь счет в такие переломные моменты истории идет даже не на часы, а на минуты.

Не менее странно вела себя и сторона Ельцина. Конфликт можно было банально «заволокитить» и ликвидировать в зародыше путем элементарного привлечения ряда депутатов на свою сторону. Известен такой эпизод, когда 60 депутатов были готовы сложить свои полномочия, но слуги народа оценили свою сговорчивость в 60 московских квартир и это почему-то вдруг стало для власти серьезной проблемой.

Фактически депутаты просили для себя всего один многоквартирный дом, который точно не стоил тех 100 миллионов долларов, во сколько потом оценили ущерб, нанесенный Белому дому и мэрии. Изыщи московское правительство в своем жилфонде эти квартиры - и глядишь, одной из позорнейших страниц в нашей истории не было бы и в живых остались бы сотни людей. Но этого не произошло.

По мере развития противостояния загадки только множились. Непонятно, почему 3 октября демонстранты достаточно легко прорвались к Белому дому, смяв жидкие цепи безоружных милиционеров, хотя в Москве только одних вэвэшников было около 100 000 человек. И уж вовсе необъяснимы широко известные кадры, на которых спецназ МВД «Витязь» едет к Останкино на БТРах параллельно с автобусами сторонников Верховного Совета.

Казалось бы, отдай вышестоящее начальство приказ перегородить Садовое кольцо грузовиками или автобусами и усилить баррикады БТРами - и сторонники Руцкого с Хасбулатовым никуда дальше «Маяковской» не проехали бы. Но такого приказа не было, и спецназовцы доехали вместе со своими противниками до Останкино, и через пару часов там началась бойня. Которая якобы началась с выстрела из гранатомета по бойцам «Витязя», после чего те открыли ответный огонь.

Многие выжившие очевидцы утверждают, что никакого выстрела не было, а был взрыв светошумовой гранаты, который и спровоцировал огонь спецназа. Все произошедшее 3 октября проельцинские СМИ тут же преподнесли как развязывание Верховным Советом и «красно-коричневыми» гражданской войны, что позволило Ельцину приступить к ликвидации очага «хаоса и бандитизма» в Белом доме.

Что было дальше, все хорошо помнят – расстрел из танков Дома Советов и трансляция этого на весь мир. Но без провокаций не обошлось и в этот день. Про неизвестных снайперов, работавших 4 октября в окрестностях Белого дома и убивших, в том числе, бойца спецподразделения «Альфа», не писал только ленивый.

Когда говорят о таинственных снайперах на киевском Майдане, не надо забывать, что ставший уже классическим приём – стрелять по обеим сторонам конфликта – был опробован задолго до Майдана, в Москве. Несмотря на то, что расследованием событий осени 1993 года занималась следственная группа из 200 следователей, а дело лично курировал генеральный прокурор А. Казанник, никто так и не смог выяснить, чьи эти снайперы были. Впрочем, не удалось дать ответы и на ряд других вопросов, которых до сих пор остается немало.

Не случайно ли, что очень быстро все участники противостояния были амнистированы, а то продолжи Казанник свою работу - и вскрылись бы очень неприятные для Ельцина факты?

В своих мемуарах почему-то никто из «победителей» не вспоминает, что 4 октября появился и наш российский аналог чилийского стадиона «Насьонал де Чили», где содержали и казнили в 1974 году чилийцев. У нас все это происходило на стадионе «Красная Пресня» в ста метрах от Белого дома.

В самом начале штурма там имела место то ли очередная провокация, то ли головотяпство, когда силовики устроили сражение между собой, подбив несколько единиц своей же бронетехники, а к вечеру 4 октября там содержали, избивали и убивали всех тех людей, кого нахватали на улицах.

Стоит отметить, что попавшие под раздачу нередко к Верховному Совету вообще не имели никакого отношения, а просто оказались не в то время и не в том месте. Что не спасало их от избиений и расстрелов. Если уж избивали депутатов, которые, поверив в гарантии безопасности, выходили из Белого дома, то что тогда говорить о простых людях?

Чем же отплатил президент многим из тех, кто встал на его сторону? Иначе как черной неблагодарностью это назвать нельзя. Поддержавшие его силовики всего через год были брошены в мясорубку бессмысленной чеченской войны.

Именно в Чечне спецподразделение «Альфа» понесет самые тяжелые потери в своей истории, каких не несло даже в Афганистане. Альфовцы очень профессионально выступили в октябре 1993 года, отказавшись штурмовать Белый дом и не запятнали себя кровью сограждан.

Хотя и потеряли бойца от пули таинственного снайпера – очень уж кому-то хотелось втянуть их в ту бойню. Но они проявили выдержку и на провокацию не поддались. Знали бы они, что их ожидает дальше и какую судьбу многим из них уготовил Ельцин, чью сторону они приняли в тот трагический октябрь.

Такая же судьба ожидала и другие спецподразделения – всем им скоро предстояло пройти Чечню и похоронить сотни своих боевых товарищей. А если кто позабыл, то убиты они были в большинстве случаев из того оружия, которое Ельцин по необъяснимой широте душевной оставил Д. Дудаеву. Кстати, и Дудаев тоже получил от него по полной – полностью поддержав действия Ельцина в октябрьских событиях, прожил он потом очень недолго.

Глава президентской охраны А. Коржаков, бегавший с «калашниковым» под пулями у Белого дома, также познал вскоре зашкаливающую «благодарность» шефа. В один не самый прекрасный день он внезапно стал нерукопожатным, и это после всего того, что он сделал для Ельцина.

Стоит вспомнить и трагическую судьбу генерала А. Романова, тоже участника октябрьских событий, и как несправедливо обошлись впоследствии с генералом А. Куликовым и с министром обороны П. Грачевым. Да и не только с ними – многих генералов вскоре «вычистили» из армии и других структур.

История не знает сослагательного наклонения, но если бы в октябре 1993 года победил Верховный Совет, то совершенно точно не было бы чеченской войны, унесшей столько жизней и сломавшей столько судеб. И не только потому что Р. Хасбулатов чеченец, а потому что парламентарии совершенно точно не поддержали бы безумную идею «наведения конституционного» порядка, приди она вдруг в голову Руцкому.

А вот в случае с Ельциным все было наоборот, и вот почему можно утверждать, что война в Чечне во многом проистекала из событий осени 1993 года. После них он понял, что может безнаказанно творить все что угодно – плевать на Конституцию, которая была оперативно переписана, разгонять народных избранников, давить на генерального прокурора, указывая, кого ему надо отправить за решетку, устраивать в центре столицы настоящую войну с применением бронетехники, открыто давить на судей Конституционного суда.

Вот и чеченскую проблему он стал решать не путем переговоров и компромиссов, а как и в октябре 1993 решил просто и бесхитростно вмазать своему оппоненту, что называется, со всей дури. Это был его стиль – переть напролом и не важно, сколько крови прольется. Чем аукнулся стране этот неповторимый «стиль руководства», хорошо известно…

Также можно сказать, что в октябре 1993 года танки расстреляли не Верховный Совет, а фактически расстреляли новую, не успевшую толком родиться Россию. Развалив СССР под завлекательные байки о грядущей свободе и процветании, народ не получил ни того, ни другого.

А получил обнищание, полное непонимание, как жить в новых условиях, а когда попробовал возмутиться и сказать решительное «нет» ельцинским «реформам», то народу с помощью танковых пушек и стадиона «Красная Пресня» доходчиво объяснили, что о мнении народа думает всенародно избранный президент и гарант Конституции. Которого полностью поддержало «мировое сообщество», которое этот показательный расстрел с трансляцией на весь мир горячо одобрило.

«Общечеловеки» в восьмидесятые годы так страдали о несчастном советском народе, так за него переживали, но как только СССР не стало, а Россия была сделана деиндустриализированным сырьевым придатком Запада, никому и в голову не пришло возмущаться тем, что произошло в центре Москвы.

Более того, убийство сотен людей средь бела дня цинично назвали подавлением красно-коричневого путча и борьбой за демократию. Которая 3-4 октября 1993 года показала своё истинное лицо.

По большому счету, в той гражданской мини-войне не было победителей. Потому что проиграла вся страна…