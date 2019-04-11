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На Миланской неделе дизайна представили новый российский вертолет VRT500

15:58 11.04.2019

Конструкторское бюро «ВР-технологии» холдинга «Вертолеты России» представило модель легкого многоцелевого вертолета VRT500 на выставке Fuorisalone, которая проходит в рамках Миланской недели дизайна с 8 по 14 апреля.


VRT500. Фото: «Вертолеты России»

Одним из разработчиков дизайна VRT500 стала компания ItalDesign.

VRT500 представляет собой легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до пяти человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики, сообщается на сайте rostec.ru.

Вертолет сможет развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

К настоящему времени специалисты «Вертолетов России» приступили к разработке рабочей конструкторской документации VRT500. Выпуск первого серийного вертолета VRT500 планируется в конце 2021 года.

Темы: Технологии и решения, Ростехнологии
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