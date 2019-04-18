Как в СССР создавали сверхмощного «Терминатора»

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По словам одного из известных в России экспертов в бронетанковой области, Советский Союз мог получить чрезвычайно мощную боевую машину поддержки танков, оснащенную 57-миллиметровым орудием



Ленинградская БМПТ с турбиной и 57-мм пушкой / ©gurkhan

«Терминатор» стал нарицательным именем для целого класса военной техники, представителей которого также называют «боевая машина огневой поддержки» (БМОП) или «боевая машина поддержки танков» (БМПТ).

Такие машины предназначены для действий в составе танковых формирований: упор делается на возможность более эффективного поражения единиц противника, представляющих угрозу для танков или пехоты. Это могут быть укрепления, оснащенные управляемыми ракетами, или неприятельские бронетранспортеры и БМП.

Обозначение «Терминатор» - официальное: на сайте Уралвагонзавода - производителя российских БМПТ - оба поколения существующих боевых машин именуют именно так.

Однако есть еще один - перспективный вариант БМПТ, который, по слухам, может получить 57-миллиметровое орудие, ранее прозванное «адской молотилкой». Новую БМОП намерены выполнить на базе гусеничной платформы «Армата».

Сейчас эксперт в бронетанковой области Алексей Хлопотов, известный как Gur Khan, поделился сведениями о проекте перспективной советской боевой машины поддержки танков, которая могла иметь такое же вооружение.

«Как мы видим, она (машина. - прим. ред.) создана на базе основного боевого танка Т-80У. В низкопрофильной башне размещена автоматическая пушка, судя по размерам, она может быть до 57 миллиметров калибра. В то же время известно, что в те годы создавались и 45-миллиметровые орудия.

Очень интересна установка ПТУР, в походном положении она прячется в башне, а в боевом - выдвигается. Причем таковых на этой машине было сразу две. Кроме того, судя по всему, экипаж находится в корпусе, а башня - боевой модуль, была необитаемая. И это все в 80-е годы!» - пишет Алексей Хлопотов.



Фото с сайта gurkhan.blogspot.com

Пока что мы не располагаем подтверждением существования «Терминатора». Однако, если бы подобный проект воплотили в жизнь, он мог бы опередить свое время на несколько десятилетий.

С другой стороны, сами БМПТ как класс провоцируют жаркие дискуссии, так как частично дублируют функции, которые уже выполняют основные боевые танки и БМП.

Однако этот вопрос, насколько можно судить, не беспокоит Поднебесную, которая недавно явила миру самую мощную в мире боевую машину поддержки танков. Ее отличительной особенностью стало наличие огромного количества различных ракет, предназначенных для поражения самых разных целей.