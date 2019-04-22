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Ростех поставит оборудование для Европейского космического агентства

20:13 22.04.2019
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Холдинг «Росэлектроника» создал матрицу быстродействующих переключателей с драйвером управления для Европейского космического агентства. Оборудование предназначено для использования в космических радиолокаторах на околоземной орбите.

Новая разработка в полтора раза дешевле зарубежных аналогов и превосходит их по ряду технических характеристик, сообщается на сайте Ростех.

Так, суммарные потери составляют не более 0,3 дБ, а суммарные развязки (подавление сигнала между определенными входами или выходами устройства) – не менее 60дБ. В то же время устройство компактнее и меньше весит.

Матрица позволяет радиолокатору переключаться либо на передачу, либо на прием сигнала. Прибор спроектирован по запросу итальянского поставщика Европейского космического агентства. 

«Поставки новой матрицы для космических радиолокаторов будут осуществляться в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В новой модели радиолокаторов матрица нашего производства заменит дорогостоящие зарубежные аналоги. Приборы с такими характеристиками будут использоваться в гражданской сфере впервые», - рассказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Ранее холдинг «Росэлектроника» осуществил поставку ферритовых изделий Центру по применению космической техники правительства Индии. Поставленные материалы будут использоваться в составе сверхвысокочастотных приборов для космических спутников.

Темы: Наука и техника
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Комментарии читателей
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22.04.2019, 22:09
Гость: Палыч

Давайте,поставляйте туда всё наилучшее!Учёных,оборудование,ресурсы.Может,в благодарность ещё какие санкции придумают.
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