Почему Сталин материализовался из прошлого?

22:29

Фразу «Сталин не умер, он растворился в будущем» теперь можно продолжить – «и теперь окончательно вернулся назад»

Персональное спасибо за возврат вождя стоит сказать нашумевшим прошлогодним законам и их инициаторам. Именно они сделали всё, чтобы о Сталине одобрительно теперь отзывался каждый второй россиянин.

Фото с сайта beesona.ru

Это если верить опросу «Левада-Центра», проведенному с 21 по 27 марта в 137 населенных пунктах и охватившего 1638 человек, а на самом деле цифра может быть ещё более интересной.

Стоит отметить, что рейтинг доверию вождю вырос за год на 10%, и такому показателю могли бы позавидовать многие нынешние политики, которым умерший 66 лет назад Генералиссимус запросто может дать много очков форы. Хотя это не удивляет, ведь нынешняя «элита» делает всё, чтобы их рейтинг неуклонно снижался, а рейтинг Сталина рос.

Не стоит лишний раз говорить о том, что положительное отношение к Сталину вызвано запросом общества на социальную справедливость. Особенно после всех законов 2018 года, от которых многие до сих пор оправиться не могут. И цифры «Левада-Центра» даже не столько свидетельствуют о скакнувшей вверх популярности Сталина, сколько в переосмыслении отношения к Советскому Союзу. Как к уникальному социальному явлению. Наконец-то до многих дошло, что такое социальное государство и как оно должно выглядеть. Создателем которого был Сталин и его окружение.

Поговорить стоит о самом начале рождения этого социального государства, привлекательность которого и его вождя вылилась в финальную статистику «Левада-Центра». Если быть точнее, то стоит рассмотреть самое начало правления Сталина и те вызовы, с которыми он столкнулся. Это даст возможность оценить объем того «фронта работ», который выпал на его долю и на долю сталинской команды управленцев.

Забегая вперед, стоит подчеркнуть, что за всю человеческую историю решить проблемы подобного масштаба никому не удавалось. Вспомним известную фразу У. Черчилля про соху и атомную бомбу, очень четко и метко характеризующую деятельность Сталина на посту главного управленца страны.

После того как Сталин стал фактическим правителем СССР, перед ним встали следующие задачи: восстановление экономики и обороноспособности после Первой мировой и Гражданской войны, преобразование аграрной России в мощный индустриальный СССР, вывод страны на передовые позиции в мире по ряду ключевых показателей.

Вспоминаем известную пророческую фразу – мы отстали от ведущих стран на 50-100 лет и должны преодолеть это отставание за десятилетие, иначе нас сомнут. Как видим, экономически-социальный блок проблем был преобладающим, и от их решения, по большому счету, зависело всё. Быть или не быть СССР в том виде, в каком его видел Сталин.

А у него было определенное видение страны и путей её развития, иначе он и не взялся бы за воплощение в жизнь грандиозной программы преобразований. Что в итоге привело к созданию на руинах Российской империи второй сверхдержавы мира и первой сверхдержавы, не печатающей мировую валюту. То есть Сталиным была создана уникальная страна, причем впервые в мире.

Если кто забыл, то до 1917 года на Земле ни разу не создавалась страна, краеугольным камнем фундамента которой являлся социализм и только он один. Что такое социализм – тогда плохо кто понимал. Зато Сталин прекрасно понимал, как должно выглядеть нормальной государство, без гнилой и продажной элиты, как должна выглядеть его экономика, как должны использоваться ресурсы и на какие цели работать. В стране был впервые в мире проведен уникальный эксперимент во всей истории человечества, который пусть и не идеально, но был завершен достаточно успешно. В чем однозначная заслуга Сталина.

Ну и, конечно же, была у будущего Генералиссимуса ещё одна весьма серьезная проблема, именуемая «оппозицией». За этим термином скрывалась весьма неоднородная компашка «профессиональных революционеров», которые хорошо умели делать только одно дело – разрушать страну. Понятно, что для великих свершений они не годились. Более того, многим из них и их «партнерам» все эти великие свершения были совершенно не нужны. Не для того брали власть в стране и заливали её кровью троцкие-радеки-зиновьевы-каменевы и прочие, чтобы пахать по 12-14 часов в день на благо народа. Они пришли царствовать, всерьез и надолго. Они хотели стать преемниками прогнившей царской элиты и пользоваться всеми её благами и даже большими. А не догонять за десять лет мировых промышленных лидеров.

Сталин прекрасно понимал всю суть «профессиональных революционеров» и хорошо знал, кто и как привел их в революцию и с какой целью. Они тоже очень быстро поняли, что с «упертым» Сталиным им не по пути, потому что видение будущего страны у них было кардинально противоположное. Если генсек видел Союз мощной во всех отношениях страной, то «профессиональные революционеры» видели страну своей вотчиной, охотничьим заказником, где они будут жрать в три горла, паразитировать на народе и жить в полнейшем шоколаде, соря деньгами и разъезжая по парижам, нью-йоркам и монте-карло, как какие-нибудь принцы крови или шейхи. А пролетарская «перхоть» пусть обеспечивает им их запредельно высокий уровень жизни. Не для того мерзли в голодном Петрограде и на фронтах Гражданской.

Столкновение двух внутрипартийных группировок было неизбежно. А тут ещё положение осложнилось тем, что в Германии к власти пришел Гитлер, чьи цели в отношении «земель на Востоке» особо не скрывались. Получается, что Сталину одновременно приходилось строить промышленность в таких масштабах, в каких до него её не создавали нигде, даже в США. Американцам мало того, что никто не угрожал с момента войны за Независимость, но и времени у них было на создание своего экономического потенциала не в пример больше, чем у СССР.

Попутно Сталину приходилось выстраивать международные отношения с чуждым капиталистическим миром и бороться с профессиональными революционерами. Которые для него на определенном этапе были едва ли не самой серьезной угрозой.

Попутно он занимался созданием одной из лучших армий в мире, будущей победительницы гитлеровского Евросоюза, науки, образования и много чего ещё, что стало базисом советского феномена. Например, полет Юрия Гагарина в космос был бы невозможен без сталинских пятилеток и победы в войне.

Фантастический экономический и военный рост продемонстрировал уже в наше время Китай, подтвердив в очередной раз потенциал социализма. Да, пусть со своей спецификой и особенностями, но из трех экономических гигантов ХХ-ХХI веков две страны были социалистическими – СССР и КНР.

И опять стоит подчеркнуть один немаловажный момент – обе эти страны, в отличие от США, не печатали мировую валюту, те самые зеленые фантики, позволяющие дурачить весь мир, скупая его товары и ресурсы фактически за бесценок. И опять же не будем забывать, что в отличие от СССР, Китай имел почти сорок лет для создания ведущей экономики мира. Да и австрийский партайгеноссе Адольф Алоизыч не вторгался в его пределы с ордой всеевропейского сброда, уничтожая население миллионами.

Конечно же, нельзя обойти стороной тему репрессий. Именно репрессии записываются в «достижения» Сталина, а все остальные свершения страны под его руководством почему-то остаются за кадром. Как будто не было при нем строительства Днепрогэса, Комсомольска-на-Амуре, Магнитки и не реяло красное знамя Победы над рейхстагом. А были одни черные воронки и лагеря.

Да, были и воронки, и лагеря, и Сталин, конечно же, в ответе за всё это. Как и за жестокие приговоры в отношении многих безвинно репрессированных граждан. За всё ВСЕГДА отвечает капитан, царь, генсек или президент.

Но вот что удивительно: в 1993 году уже не было никакого Сталина – участника Гражданской войны, если что. А из войны, особенно Гражданской, сложно выйти с такой же психикой и взглядами на жизнь, с какими ты туда зашел. Так вот в 1993 году добренький, насквозь демократический президент Борис Ельцин допустил такое в центре Москвы, чего столица не видела со времен петровской казни стрельцов.

Те ужасы, что творились в окрестностях Дома Советов, однозначно заинтересовали бы прокуроров из Гаагского трибунала, но разве кто-то скажет дурное слово про царя-теннисиста? Ему, вон, даже персональный многомиллиардный центр в Екатеринбурге отгрохали с беломраморным памятником. Хотя рядом надо было поставить гранитный обелиск с именами всех тех сотен убитых в октябре 1993 года наших соотечественников.

А ведь вслед за октябрем 1993 президент раздухарился, посчитал себя не иначе Петром Великим, и…последовал печально знаменитый новогодний штурм Грозного. И все прочие кошмары первой чеченской кампании.

Белоснежным голубем мира навсегда залетел в мировую историю такой персонаж, как Михаил Горбачев. Пока группа Scorpions распевала слащавые песенки про ветры перемен, при голубе мира Горбачеве творились жуткие вещи. Достаточно вспомнить всего лишь один Сумгаит. А ещё можно вспомнить Карабах. Или Тбилиси.

И что, после всех этих ужасов «прогрессивное человечество» зачислило Горбачева в категорию нерукопожатных? А ведь конкретно было за что. Нет, этот уникальный в мировой истории перестройщик и плюралист очень уважаемый на Западе человек, например, юбилеи в лондОнах справляет.

Так что прежде чем говорить что-то про Сталина, имеет смысл посмотреть на великих демократов – Горбачева и Ельцина. И дать правовую оценку некоторым событиям, что имели место быть в годы их правления. А ещё лучше – определить персональную степень ответственности за всё то, что произошло в годы их правления. Хотя, как уже было сказано, за всё отвечает капитан.

Конечно, Сталин был не святой и никто с него ответственности за репрессии не снимает. Но не стоит только одни лишь репрессии записывать ему в «актив». Им было сделано очень много. Колоссально много. Столько, что это до сих пор не могут проесть «эффективные менеджеры», как это не парадоксально звучит. Уж чего-чего, а проедать они умеют, а что не сожрут, то обязательно понадкусывают.

Нельзя обойти молчанием и 22 июня 1941 года. Была вина Сталина в катастрофе лета 1941 года? Однозначно. Но его вина была не в том, что СССР не был готов к войне, не в том, что армия встретила гитлеровское нашествие с одной винтовкой на десятерых, да и та была берданкой. Как раз армию к войне он подготовил хорошо.

Вина Сталина заключалась в том, что он, как боксер-тяжеловес, готовился выйти в ринг драться с ещё более устрашающим тяжеловесом. Но на дипломатически корректной, по всем правилам организованной пресс-конференции Сталин не успел даже обменяться взглядами с противником и услышать претензии, как тут же получил целую серию ударов.

Грубо говоря, была допущена ошибка в оценке адекватности противника. От которого ждали претензий, которые можно было культурно обсудить в соответствии с ранее подписанными договорами, а получили без лишних разговоров с двух рук по морде. Сталин виноват в том, что принял коричневого шакала если и не за льва, то хотя бы за адекватного волка. Но 22 июня 1941 года ему пришлось иметь дело с подлым и безжалостным шакалом. И, увы, СССР заплатил за это очень большую цену.

Однако когда стало ясно, с кем наш народ имеет дело, Сталин приложил огромнейшие усилия, чтобы война закончилась не во Владивостоке, а в Берлине. Если кто забыл, то оба его сына были на фронте, откуда один не вернулся.

Самое главное, что, несмотря на десятилетия промывания мозгов, несмотря на все тиражи неистовых ветровых, весьма значительная часть народа относится к Сталину с уважением. Достаточно посмотреть на гору гвоздик, которыми была усыпана его могила у Кремлевской стены в день рождения, а также можно посмотреть на результаты опроса «Левада-Центра». Удивительно, но факт – в марте 2019 года умерший 66 лет назад Сталин имеет наивысший рейтинг среди отечественных политиков.

И вот какой вопрос возникает сам собой: это какие же усилия надо было приложить, чтобы воскресить Генералиссимуса? Остается только поражаться какой-то запредельно фантастической недальновидности отдельных господ, которые всё делают для того, чтобы в Кремлевском дворце опять раздались шаги Иосифа Виссарионовича.

Конечно, им некоторые моменты не дано понять, живя в своей отдельно выстроенной башне из слоновой кости с кристаллами Сваровски и сильно оторвавшись от реальности. Но уроки истории помнить ведь надо? В свое время запредельной ослиной самоуверенностью был преисполнен Троцкий, презрительно отзываясь о Сталине, цедя ругательства через нижнюю губу. Но мы знаем, чем всё в итоге закончилось.

Уже даже бесстрастная статистика показывает, что ветер истории сметает весь тот мусор, что навалили за десятилетия на могилу сложного, неоднозначного, во многом непонятого до сих пор, но, конечно же, великого человека. И совершенно однозначно – великого гражданина той страны, очертания которой пока ещё не стерлись окончательно.