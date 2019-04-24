«Защитим от гнета большевиков»: как финны напали на Россию

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100 лет назад отряды белофинских добровольцев и егерей захватили Олонец и продолжили наступление в советской Карелии

Красной армии удалось отстоять Олонецкую губернию с большим трудом.



Оулу. 1918 год. Фото с сайта wikimedia.org

100 лет назад случилось резкое обострение военного конфликта, который часто называют первой советско-финской войной. Олонецкая добровольческая армия, составленная из белофиннов и бывших чинов Русской императорской армии, пересекла границу с РСФСР и начала массированное наступление в Восточной Карелии сразу по двум направлениям – на Петрозаводск и на Лодейное Поле.

Это был один из этапов реализации «плана Валлениуса» по созданию Великой Финляндии, предусматривавший захват территорий бывшей Российской империи и утвержденный руководителем государства Карлом Густавом Маннергеймом.

В отличие от России, финская Гражданская война получилась скоротечной и ознаменовалась убедительной победой белых. Красные после разгрома своих отрядов и ликвидации советской республики перешли на нелегальное положение или бежали в Россию.

В мае 1918 года правительство белых провело победный парад в Гельсингфорсе и передало в Москву ноту об объявлении войны. Еще за несколько месяцев до этого бывший царский генерал, а теперь регент Финляндии Маннергейм призвал своих солдат «не вкладывать меч в ножны», пока «хулиган Ленин не будет изгнан из Финляндии и Восточной Карелии».

В 1918-1920 годах были зафиксированы несколько столкновений, именуемых в Финляндии «братскими войнами». На российской территории финские националисты стремились помочь «угнетенным» финно-угорским народам – прежде всего, карелам, эстонцам и ингерманландцам.

Ключевую роль в данном процессе сыграло движение егерей – сепаратистов и категорических противников наметившегося в самом начале XX века курса на русификацию Финляндии. Во время Первой мировой войны многие из них служили в германской армии.

Большевики контролировали значительную часть Олонецкой губернии лишь формально. Фактически советская власть не распространялась за пределы Петрозаводска и Олонца – одного из древнейших городов Северной России, основанного, согласно источникам, раньше Москвы.

Большевикам попросту не хватало военной силы, чтобы собрать под себя села и деревни, разбросанные по гигантским труднодоступным – болотистым и лесным – пространствам.

К тому же местное население встретило известие о смене руководства страны довольно враждебно. Карельское крестьянство, жизнь которого отличалась от существования представителей того же класса в Центральной России, не видело в Ленине и его соратниках избавителей от «гнета помещиков-эксплуататоров». Не случайно несколько волостей соседней Архангельской губернии летом 1919 года объединились в Северо-Карельское государство и потребовали присоединения к Финляндии.

Центр долго не замечал творящегося на периферии. Осенью 1918 года главный очаг Гражданской войны бушевал в районе Казани, весной 1919-го – одновременно на Волге и на Дону.

Совнаркому и Реввоенсовету было совершенно не до малонаселенной Карелии, пока над ней не нависла явная угроза отторжения.

В начале апреля группа финских добровольцев обратилась к Маннергейму с предложением организовать военную экспедицию для «очищения» Олонецкой Карелии от большевиков. Помимо насущных политических задач инициаторы вторжения преследовали и сугубо практические цели.

На протяжении нескольких веков Олонецкий край славился на всю Российскую империю богатыми природными ресурсами: отделочным камнем, строевым лесом, промысловыми животными, изобилием рыбы. Так родилась идея Олонецкого похода, одобренная Маннергеймом с оговорками.

«Финляндия не может равнодушно смотреть на страдания родственных народов, оказавшихся под гнетом большевиков», — говорил он, но подчеркивал: официальный Гельсингфорс поддержит выступление добровольцев только в случае одобрения плана со стороны Антанты. Поскольку такой санкции получено не было, поход готовился полулегально: официальные финские власти демонстративно дистанцировались от добровольцев, хотя и приветствовали их действия в кулуарах.

Первоначально личный состав Олонецкой добровольческой армии не превышал 1000 солдат и офицеров, предварительно уволившихся со службы. Ударный кулак сформировали 118 егерей. Официально походом командовал подполковник Эро Гадолин, в реальности руководство осуществлял майор из егерей Гуннар фон Герцен.

В ночь на 21 апреля белофинны вторглись на территорию РСФСР в Восточном Приладожье и взяли Видлицу, а 24 апреля заняли Олонец и Пряжу, то есть, за очень короткий срок продвинулись на 80 км на юго-восток от тогдашней государственной границы.

В захваченном городе белофинны создали марионеточное Олонецкое временное правительство для управления оккупированными районами.

В него вошли представители города и четырех волостей карельского происхождения: из Гельсингфорса перед органом ставилась цель подготовить население к вхождению в состав Финляндии.

Оттуда Олонецкому правительству выделялась солидная финансовая помощь. Параллельно функционировал составленный из финских граждан Олонецкий временный оргкомитет.

Между тем добровольцы рассчитывали расширить зону своего влияния. Многие обитатели населенных пунктов встречали военных по меньшей мере лояльно. За короткий срок численность армии увеличилась более чем вдвое за счет ополченцев.

Активность белофиннов в Карелии встревожила даже руководителей российского Белого движения. За разъяснениями к официальному Гельсингфорсу обращался главнокомандующий Северной армии генерал Евгений Миллер. А лидеры белых на юге и востоке – Антон Деникин и Александр Колчак – категорически отвергали любые формы сотрудничества с Финляндией, рассматривая присутствие ее вооруженных сил на территории России как акт агрессии.

Тогдашнюю позицию генерала и адмирала подтверждают архивные документы, опровергающие распространенный в СССР миф о стремлении Деникина и Колчака к сотрудничеству с белофиннами.

«Ко мне начинают поступать известия, что со стороны держав Согласия будто бы последовало разрешение начальнику вооруженных сил в Финляндии, генералу барону Маннергейму, принять участие в военных действиях на севере России для освобождения русской территории от большевиков, — телеграфировал Деникин командующему войсками Антанты Франше д'Эспере и начальнику особой Английской миссии при белой Добровольческой армии Фредерику Пулю.

– В виду особых отношений, исторически сложившихся между Россией и Финляндией, русский народ не может допустить такого вмешательства в его внутренние дела финляндской вооруженной силы и просит донести до сведения вашего превосходительства, что я категорически протестую против вступления финляндских войск в пределы русских губерний и если такое разрешение было уже дано, то я настоятельно прошу его отменить. Русские коренные земли должны быть и будут освобождены от насильников только русскими и дружественными руками».

А в августе 1919 года Колчак призвал командующего Северо-Западной армией генерала Николая Юденича «не вступать ни в какие договорные обязательства с финляндским правительством», условия которого «неприемлемы».

Красная армия встретила белофиннов лишь за 10 км от Петрозаводска. Бойцам активно помогали изгнанные из Финляндии красные финны. Советское командование и Олонецкий губернский военно-революционный комитет приняли меры для обороны города.

Систему защитных сооружений возвели на высотах близ деревни Сулажгоры. На гребне высот и на их западном склоне установили две артиллерийские батареи. Оборона Петрозаводска продлилась два месяца. Только 22 июня интервенты сняли осаду и под угрозой окружения ввиду десантной операции Онежской военной флотилии отступили из советской Карелии.

На другом направлении советские войска перешли в контрнаступление еще в начале мая. 13-го произошло возвращение Олонца, однако Олонецкое временное правительство успело эвакуироваться.

5-7 июня в Видлице состоялось собрание представителей восьми восточно-карельских волостей, выразивших доверие правительству и провозгласивших отделение Олонецкой Карелии от Советской России и ее присоединение к Финляндии. Была направлена делегация в Гельсингфорс.

Планы Олонецкой добровольческой армии расстроились достаточно быстро.

В результате проведенной Онежской флотилией высадки десанта в рамках Видлицкой операции в конце июня – начале июля 1919 года белофинны потерпели поражение и отошли на территорию Финляндии.

Суммарные потери интервентов составили 569 человек.

«Именно в то самое время, в конце июня, когда взятие Петрозаводска было вопросом всего лишь нескольких дней, произошла Видлицкая катастрофа», - вспоминал позднее один из финских командиров Пааво Талвела, который все-таки добьется своего: осенью 1941 года он уже в звании генерал-майора возьмет и Олонец, и Петрозаводск.

Автор: Дмитрий Окунев