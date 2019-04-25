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Открыт фермент, способный остановить клеточную смерть

17:16 25.04.2019

Открытие приведет к лучшему пониманию механизмов защиты клеток и тканей


Фото: РУДН

Биохимики из РУДН обнаружили, что апоптоз (запрограммированная клеточная смерть) можно регулировать при помощи фермента EndoG.

Дефектные клетки (зараженные или механически поврежденные) уничтожаются в процессе регулируемой клеточной смерти. Благодаря этому клетки постоянно обновляются. В теле здорового человека в процессе апоптоза уничтожается до 70 миллиардов клеток.

Если процесс изменяется - ускоряется или замедляется, - это приводит к онкологическим, аутоиммунным, нейродегенеративным и другим заболеваниям.

Существует несколько ферментов, называемых апоптотическими эндонуклеазами и участвующих в запрограммированной клеточной смерти. Биохимики РУДН продемонстрировали, что один из них - EndoG - может остановить процесс смерти клеток, если выйдет из-под контроля.

Выяснилось, что повышенная секреция EndoG понижает объемы другой эндонуклеазы под названием дезоксирибонуклеаза I (ДНКаза I) и замедляет процесс апоптоза на раннем этапе. Два фермента должны изначально работать вместе, то есть одновременно воздействовать на ДНК дефектной клетки, чтобы уничтожить ее.

Биохимики из РУДН стали первыми, кто смог продемонстрировать, что EndoG и ДНКаза I, на самом деле, скорее соперники, нежели товарищи. Результаты исследования опубликованы в журнале Biochimie.

«Фермент EndoG работает как защитный механизм против ДНКазы I и уничтожения ДНК. В этом случае механизм клеточной смерти оказывается очень интересным: EndoG, уничтожающий ДНК фермент, может остановить апоптоз, если он протекает очень быстро или заходит слишком далеко», — говорит Дмитрий Жданов, соавтор исследования и кандидат биологических наук из РУДН.

Для проведения экспериментального исследования ученые из РУДН использовали кровь 50 человек от 18 до 25 лет без диагностированных заболеваний. Исследователи спровоцировали повышение синтеза EndoG в донорских Т-лимфоцитах.

Затем при помощи разрушающей ДНК субстанции под названием блеомицин запустили в клетках процесс апоптоза и измерили уровни EndoG и ДНКазы I. Выяснилось, что избыток EndoG понижает уровень ДНКазы I, а значит, замедляет весь процесс апоптоза.

«Мы первыми продемонстрировали отрицательное соотношение между EndoG и ДНКазой I. Это открытие может помочь отрегулировать реакцию клетки на любые повреждения, а активация EndoG может стать защитным механизмом от неконтролируемой клеточной смерти», - добавляет Жданов.

Темы: Исследования, Научные исследования и открытия в России
Источник: Naked-science.ru
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Комментарии читателей
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25.04.2019, 21:53
Гость: Гость

Я вот тоже обнаружила, что у меня волосы и ногти на руках растут только до определенно длины, а дальше все. Ну с ногтями я еще определила - стоит им хоть немного подрасти "больше нормы" - они сразу отламываются. На руках еще не так страшно - просто краешки. А вот на ногах - слезают полностью. В смысле, когда под ними вырастает новый ноготь, то старый просто отламывается - ну прям как у змеи кожа. Так вот насчет волос - никак не могла понять почему совсем "не растут". Оказывается они тоже достигают определенной длины, и сами начинают отламываться. Причем самое интересное - это длина. Если в случае с ногтями их максимальный размер, до которого они способны вырасти, еще можно понять, поскольку руками я работаю, поэтому если ногти будут слишком длинными, то мне будет попросту неудобно. Ну а насчет волос это вообще интересно. Почему именно такая длина - чуть ниже лопаток и чуть выше пояса - я же головой ничего такого не делаю. Так что работы в этом направление у вас еще непочатый край...
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