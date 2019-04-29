В Сети появились изображения складного смартфона Motorola Razr 2019

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Портал Slashleaks опубликовал серию изображений будущего смартфона, включая снимки треугольной коробки в форме призмы, а также ее содержимого — док-станции для зарядки, адаптера питания, кабеля USB Type-A и переходника с разъемами USB Type-C и 3,5 миллиметра для наушников.



Фото с сайта Slashleaks

Из всех слухов и подтвержденной информации о складных смартфонах, которые сейчас находятся в разработке, сведения о Motorola Razr V4 - одни из самых интригующих.

Выход этого устройства может стать триумфальным возвращением любимой многими линейки Razr, а ее классический дизайн раскладушки идеально подходит и для складного устройства. Благодаря новой утечке информации, появилась возможность подробнее взглянуть на Razr V4.

Новые изображения готовящегося к релизу устройства стали доступны на портале SlashLeaks: это серия фотографий будущего смартфона, включая снимки любопытной треугольной коробки в форме призмы, а также обзор содержимого, которое, как сообщается, будет идти в комплекте.

Судя по слитым изображениям, коробка, помимо самого смартфона, будет содержать док-станцию для зарядки, адаптер питания, кабель USB Type-A, переходники с разъемами USB Type-C и 3,5 миллиметра (предполагается, что у устройства не будет разъема для наушников), пару наушников и, конечно, само устройство Motorola Razr V4.

Предыдущие слухи предполагали, что Razr V4 также будет иметь дополнительный экран, которым можно будет пользоваться, когда гаджет находится в сложенном виде, однако новые изображения не позволяют в этом убедиться, сообщает Naked-science.ru.



Фото с сайта Slashleaks

Согласно порталу Phone Arena, Razr 2019 будет иметь 6,2-дюймовый дисплей и впечатляющее соотношение сторон 22:9, что делает эту итерацию известного телефона Motorola значительно больше своих предшественников. Сообщается также, что смартфон получит процессор Qualcomm Snapdragon 710, комплектации на 4+64 или 6+128 гигабайт памяти, аккумулятор емкостью в 2730 мАч и технологию быстрой зарядки на 27 Вт.

Согласно материалу, опубликованному в Wall Street Journal, Motorola сотрудничает с Verizon для производства складного экрана, который, в отличие от Samsung Galaxy Fold, будет разгибаться внутрь в знак уважения к форм-фактору раскладушки оригинального Razr.



Фото с сайта Slashleaks

Ожидается, что грядущий Razr может похвастаться современным складным дисплеем, но, как полагают, он не будет соответствовать флагманским характеристикам. Точная дата выпуска Motorola Razr V4 не называется, однако ожидается, что устройство появится в 2019 году. Предполагается, что смартфон выйдет в трех цветах — белом, черном и золотом, а цена нового Motorola Razr составит внушительные 1500 долларов.