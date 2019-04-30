Зарубежные посылки из интернет-магазинов предложили обложить единым сбором

10:21

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила обложить все посылки единым сбором 15% вне зависимости от цены товаров.

С соответствующей инициативой АКИТ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Предложения также поступили в Минкомсвязь. Ведомство перенаправило их на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е. Т. Гайдара и главе «Почты России» Николаю Подгузову.

Ритейлеры предлагают исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор со всех трансграничных покупок вне зависимости от стоимости товаров, сообщает «Коммерсант».

Ответственными за сбор предлагается назначить «Почту России» и экспресс-перевозчиков.

По мнению руководителя АКИТ Артема Соколова, сбор в 15% иностранные интернет-продавцы могут закладывать в стоимость товара. При этом беспошлинный порог ввоза на товары зарубежных интернет-магазинов, по его мнению, стоит отменить.

В настоящее время беспошлинный порог ввоза составляет 500 евро. Если в течение календарного месяца этот порог превышен или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 кг сверх лимита. С 2020 года предполагается снижение порога до 200 евро, а сам сбор будет рассчитываться не на человека, а с каждой отдельной посылки, стоимость которой превышает порог.