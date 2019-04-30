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Зарубежные посылки из интернет-магазинов предложили обложить единым сбором

10:21 30.04.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила обложить все посылки единым сбором 15% вне зависимости от цены товаров.

С соответствующей инициативой АКИТ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Предложения также поступили в Минкомсвязь. Ведомство перенаправило их на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е. Т. Гайдара и главе «Почты России» Николаю Подгузову.

Ритейлеры предлагают исключить товары из иностранных интернет-магазинов из категории товаров для личного пользования и ввести сбор со всех трансграничных покупок вне зависимости от стоимости товаров, сообщает «Коммерсант».

Ответственными за сбор предлагается назначить «Почту России» и экспресс-перевозчиков.

По мнению руководителя АКИТ Артема Соколова, сбор в 15% иностранные интернет-продавцы могут закладывать в стоимость товара. При этом беспошлинный порог ввоза на товары зарубежных интернет-магазинов, по его мнению, стоит отменить. 

В настоящее время беспошлинный порог ввоза составляет 500 евро. Если в течение календарного месяца этот порог превышен или общий вес заказов превышает 31 кг, покупатель обязан заплатить 30% от суммы превышения, но не менее 4 евро за 1 кг сверх лимита. С 2020 года предполагается снижение порога до 200 евро, а сам сбор будет рассчитываться не на человека, а с каждой отдельной посылки, стоимость которой превышает порог.

Темы: интернет-магазин, Интернет-магазин, Налогообложение в России
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Комментарии читателей
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30.04.2019, 17:32
Гость: *

"Сыра фермерского навалом" - вот только, почему-то, ценой он не может конкурировать с импортным.
30.04.2019, 17:11
Гость: Хе хе...

Сними этикетку с белорусских устриц и тоже попричмокивай.
30.04.2019, 17:09
Гость: Скептик (из анекдотов)

Правительство давно знает, что легче всего взять деньги у бедных. Конечно, их у бедных мало, но зато бедных до хрена.
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