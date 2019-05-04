В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

20:45

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.

Как пишет газета "Известия", эта технология была испытана на беспилотнике модели Magma, детали которого были напечатаны на 3D-принтере. Такой дрон использует воздушные потоки для контроля своих движений. Их со сверхзвуковой скоростью через узкие щели на задней кромке крыла выпускает двигатель.

По словам представителя компании-разработчика, летательный аппарат с такой технологией легче по весу, надежнее и дешевле в эксплуатации.

Также модель Magma может маневририровать при помощи отклоняемого вектора тяги. Тут регулировка движения происходит с помощью выхлопных газов в самом двигателе, которые отклоняются в различных направлениях, помогая управлению.

Какое количество человек сможет перевезти готовый самолет и с какой скоростью он будет двигаться, пока неизвестно.