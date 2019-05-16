Америка ждет российских программистов в своих тюрьмах

После «оружейных баронов» и «суперхакеров» в руках американского правосудия оказался простой разработчик компьютерных игр

Олега Тищенко обвинили ни много ни мало – в заговоре против США. Заговор заключался в покупке на электронной «барахолке» инструкции по эксплуатации не самого нового американского истребителя. Действительно ли программисту могли понадобиться бумаги по F-16?

Россия будет контролировать ситуацию вокруг соблюдения прав россиянина Олега Тищенко, которого Грузия накануне выдала Соединенным Штатам, сообщил в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы в целом весьма обеспокоены и недовольны практикой трансграничных провокационных действий американцев в отношении российских граждан», – подчеркнул Песков.

Действительно, по данным российского МИДа, озвученным в январе этого года, за 10 лет по запросу правоохранителей США на территории третьих стран были арестованы 46 граждан России. В том числе только за 2018 год – семеро.

Истории Виктора Бута, которого выдало правосудие Таиланда, и летчика Константина Ярошенко, арестованного в Либерии, пожалуй, у всех на слуху. Одному, напомним, инкриминируют торговлю оружием, другому – соучастие в наркотрафике.

В последнее время американцам всё чаще выдают подозреваемых в модном в США «русском хакерстве». Достаточно вспомнить случаи программиста Станислава Лисова (экстрадирован из Испании), арестованного в Греции Дмитрия Винника, и Владимира Дринкмана, которого выдали Нидерланды.

Но даже на этом фоне казус с программистом Тищенко выглядит довольно необычным.

Во-первых, нечасто фигурируют страны постсоветского пространства. Впрочем, Грузия с ее ориентацией на интеграцию с Западом, похоже, постаралась выслужиться. Вот, к примеру, чеченского боевика Ахмеда Чатаева, обвиненного в России в терроризме, Тбилиси отказался экстрадировать, а разработчика компьютерных игр Тищенко выдали США по первому же требованию.

Во-вторых, необычно само преступление, которое инкриминируют русскому программисту – в США его хотят осудить не за кибермошенничество со взломом (как фигурантов других громких дел), а за кражу секретной документации для использования ее... в компьютерной игре.

По версии американского следствия, Тищенко, который в течение 15 лет создавал высокоточные авиасимуляторы, в 2011 году через eBay приобрел инструкции о работе американского истребителя F-16. Посредников нашел на форуме фанатов игры Digital Combat Simulator.

Обвинение также предполагает, что Тищенко получил руководства пилотов к самолетам F-16, F-35, F-22 и A-10, а затем продавал документацию через eBay покупателям на Кипре, в Японии, Нидерландах и Австралии.

Россиянину предъявлено совсем не «игрушечное» обвинение по пяти пунктам, включая контрабанду, нарушение закона об экспорте вооружений и заговор против интересов США. За это 42-летний россиянин может провести до 10 лет в американской тюрьме.

Но действительно ли, для того, чтобы авиасимулятор того же F-16 был реалистичным, необходимо «стянуть» реальную инструкцию для пилотов и руководство по эксплуатации самолета?

«Для того, чтобы разработать наиболее реалистичный авиасимулятор, действительно нужно иметь доступ к каким-то техническим документам. Также нужна и работа с инженерами, летчиками», – сказал газете ВЗГЛЯД руководитель проекта Игры.Mail.Ru Александр Кузьменко.

Собеседник привел пример из практики компании Eagle Dуnamics, где работал Тищенко (эта компания появилась еще в 1991 году и была одной из первых на российском рынке). При разработке авиасимулятора «Су-22» компания консультировалась со специалистами ОКБ «Сухой», игра была сделана профессионально, пояснил Кузьменко. И скорее всего, разработчики имели доступ к полному набору документов, добавил собеседник.

В работе Eagle Dynamics находится и создание авиасимулятора F-16. В компании подтвердили, что Тищенко у них работает, но как заявлено в официальном релизе компании, «сотрудник не принимал участия в исследованиях и разработке нового модуля F-16, находящегося в процессе разработки в настоящее время».

Тищенко «действовал в частном порядке и в своих личных интересах», настаивают в Eagle Dynamics. Компания же «разрабатывает игровые модули самолетов DCS (Digital Combat Simulator) исключительно на основе общедоступной, легальной информации и никогда не использовала и не пыталась получить какую-либо закрытую для распространения информацию».

Но возникает другой вопрос – как вроде бы секретные документы попали в открытый доступ, отмечает Кузьменко.

Добавим – действительно ли документы были секретными? В переписке на сайте фанатов DCS пользователь под ником Olgerd (которым, как предполагают американские следователи, и был Олег Тищенко) указывал: «С момента их публикации прошло более 20 лет. Поэтому они недопустимы для оперативного использования, но все же могут быть очень полезны для создания будущих симуляторов».

Издание DailyStorm ссылается на стрим, который в прошлом году вел менеджер компании Eagle Dynamics Андрей Чиж.

Он в том числе сказал: «Как всем известно, американские полетные инструкции в многочисленном количестве лежат в Сети, их даже продают в специальных электронных магазинах, копии хорошего качества». Чиж допустил, что среди этих документов могут быть секретные, которые запрещены к вывозу с территории США.

Для чего, по мнению экспертов, не сгодилась бы эта документация по самолету, который используется аж с 1974 года, так это для «шпионских целей».

«Документация по американскому истребителю F-16 вряд ли интересует Россию. Это, скажем так, не совсем новый самолет, он – прошлого века», – сказал газете ВЗГЛЯД заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Собеседник полагает, что дело Тищенко – сугубо политическое. «Это связано с отношением к санкциям, Донбассу, Крыму. Создается миф о России-агрессоре», – отмечает Попов.

С учетом нынешней политической ситуации, россиянам следует быть осторожными в тех странах, с которыми у США есть договор об экстрадиции. На данный момент у США заключены такие соглашения со 110 государствами, среди них страны Европы, а также Израиль, Турция и Таиланд.

Но, скорее, нужно ориентироваться на список стран, составленный российским МИДом – эти государства уже выдавали американцам российских граждан. Среди них: Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Доминиканская Республика, Израиль, Индонезия, Испания, Канада, Кипр, Коста-Рика, Латвия, Либерия, Литва, Таиланд, Мальдивская Республика, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Шри-Ланка, Чехия и Швейцария.

«Российским гражданам при планировании поездок за рубеж рекомендуется взвешивать все возможные риски, особенно, если у них есть основания предполагать наличие к ним специфического «интереса» со стороны американских спецслужб. Каждый в этом случае должен принимать решение о поездке в ту или иную страну самостоятельно», – говорил в интервью «Интерфаксу» директор департамента ситуационно-кризисного центра МИД России Владимир Тарабрин.

Авторы: Дарья Рыночнова, Михаил Мошкин