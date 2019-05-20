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Google прекращает сотрудничество с китайским IT-гигантом Huawei

18:55 20.05.2019

Google прекращает сотрудничество с китайским IT-гигантом Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования китайской компании.

Таким образом, Huawei потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android. Кроме того, новые версии смартфонов технологического лидера КНР также лишатся доступа к Google Play Store и приложениям Gmail и YouTube, пишут "Вести"

Ранее стало известно, что Министерство торговли США внесет продукцию китайского IT-гиганта Huawei и 70 связанных с ним компаний в черный список. По информации агентства Reuters, Huawei в последние несколько лет провела подготовку плана действий в чрезвычайных ситуациях, разработав собственную технологию на случай блокировки Android.

При этом аналитики в сфере мобильных услуг ожидают, что в скором времени наступит дефицит телефонов Huawei и Apple.

На данный момент у компании Huawei множество поклонников: в России за 2018 год было продано 8 миллионов телефонов и более 60 миллионов во всем мире.Телефоны, которые уже находятся у пользователей, будут исправно работать, но вот обновляться перестанут.

В свою очередь Apple на 99% зависит от производства в Китае. Эксперты считают, что Китай может отомстить, запретив производить американские продукты на своем рынке под тем же самым предлогом. 

Темы: Информационные технологии (IT)
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Комментарии читателей
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20.05.2019, 23:38
Гость: Иван простак

Китайцы наносят мощный ответный удар, готовя отказ или сокращение покупки сжиженного газа у Америки.
20.05.2019, 23:34
Гость: Иван простак

Интернет изолированным становится только после его отключения от западных серверов, как метода давления на Россию И если есть автономный «чебурнет» то мы остаёмся в поле рунета. Собственно в этом идея. А американцы уже применяли этот метод давления несколько раз против непокорных стран.
20.05.2019, 23:01
Гость: личный опыт

на пиндосов ни в чем нельзя положиться, им никогда нельзя доверять и поворачиваться к ним спиной даже на короткое время.
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