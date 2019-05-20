18:55

Google прекращает сотрудничество с китайским IT-гигантом Huawei после указа президента США Дональда Трампа о запрете на использование оборудования китайской компании.

Таким образом, Huawei потеряет доступ к обновлениям операционной системы Android. Кроме того, новые версии смартфонов технологического лидера КНР также лишатся доступа к Google Play Store и приложениям Gmail и YouTube, пишут "Вести".

Ранее стало известно, что Министерство торговли США внесет продукцию китайского IT-гиганта Huawei и 70 связанных с ним компаний в черный список. По информации агентства Reuters, Huawei в последние несколько лет провела подготовку плана действий в чрезвычайных ситуациях, разработав собственную технологию на случай блокировки Android.

При этом аналитики в сфере мобильных услуг ожидают, что в скором времени наступит дефицит телефонов Huawei и Apple.

На данный момент у компании Huawei множество поклонников: в России за 2018 год было продано 8 миллионов телефонов и более 60 миллионов во всем мире.Телефоны, которые уже находятся у пользователей, будут исправно работать, но вот обновляться перестанут.

В свою очередь Apple на 99% зависит от производства в Китае. Эксперты считают, что Китай может отомстить, запретив производить американские продукты на своем рынке под тем же самым предлогом.