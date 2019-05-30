NANO Антивирус Pro: надежная защита на 1000 дней за 1000 рублей

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Только до 31 мая вы можете приобрести антивирус по выгодной цене - всего 1000 рублей за 1000 дней защиты!

NANO Антивирус Pro - это эффективное антивирусное решение, обеспечивающее максимальную защиту компьютера от всех типов вредоносных программ – шифровальщиков, блокировщиков экрана, банковских троянских программ, потенциально нежелательных программ, рекламных программ, программ-шпионов и т.д.

Только до 31 мая вы можете приобрести антивирус по выгодной цене - всего 1000 рублей за 1000 дней защиты!

Только с NANO Антивирусом Pro вы можете использовать ключ активации как на одном, так и на нескольких компьютерах, именно так, как вам нужно и удобно, управляя лицензией по своему усмотрению. Льготную лицензию на 1000 дней вы можете при желании использовать только на 1 ПК, в этом случае срок защиты составит почти 3 года. А можете установить на несколько ПК, причём в любой момент, получая до 459 бонусных дней – почти полтора дополнительных года бесплатно! С помощью одной лицензии на 1000 дней можно защитить до 16 ПК!

NANO Антивирус Pro выпускается под девизом: «Ничего лишнего, только надежная защита!». Продукт оснащен файловой и веб-защитой в реальном времени. Быстрое сканирование и легкость в повседневном использовании позволяют забыть о проблемах при работе на ПК.

NANO Антивирус Pro имеет удобный русский интерфейс. Предоставляется профессиональная русскоязычная техническая поддержка. Пользователи с любым уровнем владения компьютером оценят достоинства NANO Антивируса Pro.

Продукт неоднократно награжден значками тестовой лаборатории VB100, при этом его результаты занимают верхние позиции среди всех участвующих в тестировании продуктов. NANO Антивирус Pro официально рекомендован компанией Microsoft для использования на ОС Windows, сертифицирован компаниями Intel, 1C, OPSWAT. Антивирус включен в Единый Реестр Российского ПО.