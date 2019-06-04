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Рогозин предложил президенту руководить страной через «Государево око»

13:07 4.06.2019
Дмитрий Рогозин
© KM.RU, Игорь Варнавский
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Проект "Государево око" предусматривает возможность руководства страны в режиме реального времени видеть ситуацию в регионах, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Полный доступ к этой системе будет иметь президент, думаю, что при контакте с региональными властями можно использовать эти данные, когда отчеты регионов идут одни, но у главы государства есть возможность моментально все увидеть в режиме реального времени. Что реально происходит со стройками, объектами, людьми, посевами, дорогами и многое-многое другое", - цитирует слова Рогозина "Интерфакс".

Он назвал создаваемую систему "хорошим зрением, пронизывающим всю инфраструктуру государства".

Рогозин отметил, что такой же доступ к данным системы должен иметь и кабинет министров.

Еще в середине января глава "Роскосмоса" сообщал, что госкорпорация предлагает реализовать проект, который называется "Государево око". В частности, Рогозин, объяснил, что система поможет видеть через космические снимки очень высокого разрешения до одного метра и даже меньше метра динамику изменения любых процессов на Земле.

Он пояснил, что контроль при помощи системы дистанционного зондирования Земли может заинтересовать как государственные структуры, так и частные.

"Например, пожары - в интересах МЧС, сквозь сильное задымление мы можем выводить на площадь 25 квадратных метров пожарную авиацию. Так - пойди найди эпицентр возгорания - все видно из космоса", - сказал глава "Роскосмоса".

Кроме того, он предложил использовать возможности "Государева ока" для мониторинга пахотных земель и сельхозугодий.

В мае пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко сообщил журналистам, что проект контроля из космоса над поверхностью Земли в интересах государственных и частных организаций под названием "Государево око" находится в начальной стадии реализации, курирующее ведомство пока не определено.

Темы: Дмитрий Рогозин, Новые технологии
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Комментарии читателей
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04.06.2019, 19:00
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

А вот В.Войноич из февраля 2012 года:
- «Я же описал в «Москве 2042». Впереди еще 30 лет, еще много изменится в нашей стране. Помните, там страной руководит Генеалиссимус, бывший резидент советской разведки в Германии. В конце концов, он летит в космос. Наш будущий президент, нынешний премьер-министр уже был и на подводной лодке, и на самолетах, на стратегическом бомбардировщике летал… Ему осталось теперь в космос отправиться. Мой книжный Генеалиссимус летает в космосе и следит за тем, что происходит на Земле, давая оттуда указания по ремонту дорог, надою коров, яйценоскости кур… Все это похоже на нашу жизнь. Вот и делайте выводы…»

Зачёт :-)
04.06.2019, 18:52
Гость: ДФМН

86%!
04.06.2019, 18:47
Гость: Андрей

Проект Государево Око определенно назрел, но только в изложении Рогозина выглядит несколько однобоко - такое впечатление, будто власти собираются установить над гражданами тотальный контроль. На самом деле, Государево Око должно стать системой сотрудничества граждан с властями, но в условиях сложившихся к настоящему времени общественных отношений проект выглядит утопией.
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