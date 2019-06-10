NASA испытывает вертолет для полетов на Марсе

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Проект вертолета NASA Mars Helicopter прошел ряд ключевых испытаний. В 2021 году он отправится на Красную планету



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Еще в этом январе команда ученых NASA протестировала Mars Helicopter в марсианской среде. Затем вертолет отвезли к Lockheed Martin Space, чтобы проверить его совместимость с креплениями на марсоходе, который будет везти беспилотник.

Этот марсианский вертолет не имеет никаких научных инструментов. Его цель - подтвердить, что в разреженной марсианской атмосфере (плотность которой составляет всего 1% от земной) можно летать с помощью силовой установки.

Mars Helicopter фактически представляет собой беспилотник с одним пропеллером сверху. Управлять им будут операторы с Земли. Mars Helicopter также имеет камеру, способную обеспечить цветное изображение с высоким разрешением. Это создано, чтобы проверить пригодность новой технологии для съемок марсианской поверхности с высоты птичьего полета.

Будущие миссии на Марс могут привлечь вертолеты второго поколения, которые уже смогут перевозить научные инструменты. Они могли бы исследовать ранее не посещенные или труднодоступные места, такие как скалы, пещеры и глубокие кратеры, действовать как разведчики для человеческих экипажей или переносить небольшие грузы из одного места в другое. Но прежде чем это произойдет, первая модель Mars Helicopter должна доказать, что это возможно.

В Lockheed Martin проверили вертолет и его крепления с марсоходом, чтобы убедиться, что электрические соединения и механизмы плотно прилегают друг к другу. Конструкцию протестировали на вибростойкость, чтобы удостовериться, что она выдержит моменты взлета и посадки.

Также вертолет подвергли воздействию низких температур (порядка минус 129 °С), которые он испытает при перелете к Марсу.

Mars Helicopter запустят к Красной планете году вместе с марсоходом проекта «Марс-2020» на ракете United Launch Alliance Atlas V в июле 2020 года с мыса Канаверал, штат Флорида.

Когда он приземлится в кратере Иезеро 18 октября 2021 года, то станет первым космическим аппаратом в истории планетарной разведки с возможностью точной настройки точки своего приземления во время посадки.