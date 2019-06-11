Huawei может отказаться от Android в пользу собственной системы

15:08

Производитель смартфонов Huawei, попавший под санкции США, уже около семи лет ведет разработки собственной операционной системы, которая сможет соперничать с Android от Google.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Издание напоминает, что в 2012 году группа топ-менеджеров компании на закрытой встрече решила, что растущая популярность Android представляет потенциальную угрозу, в том числе и в случае всевозможных санкций.

Разработкой системы занималось специально созданное подразделение, о деятельности которого было известно только высшему руководству. При этом публично в Huawei отмечали, что компания продолжит ориентироваться на Android, а собственные разработки нужны на случай экстренных ситуаций.

Официально о планах внедрить собственное ПО Huawei пока не сообщил, но в китайских СМИ появился скриншот закрытого корпоративного чата, из которого следует, что собственная ОС будет готова осенью текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что Huawei может заменить Android на операционную систему «Аврора» (создана на базе финской Sailfish), разработкой которой занимаются структуры «Ростелеком».