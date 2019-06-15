Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G

09:19

Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Петербурге и Казани, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Максима Акимова.

"Во-первых, природа этих решений такова, что они будут там, конечно, где на них будет спрос, а спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений. Конечно, это так называемые города-миллионники, я думаю, что коммерческие зоны эксплуатации (сетей 5G) появятся в первую очередь в Москве и Санкт-Петербурге, Казани - там, где у нас сейчас существуют пилотные зоны", — заявил Акимов.

По его словам, сейчас решается "самый существенный" вопрос, от которого будет зависеть стоимость для потребителя, конфигурация рынка и условия присутствия на нем игроков, — а именно вопрос с частотами, частотным диапазоном, конверсией частотного спектра.

Приоритет в создании и развитии сетей 5G в России отдадут российским компаниям.

"Мы ведем этот разговор в том числе и с производителями оборудования, а значительная их часть – это поставщики решений из Китая, так, чтобы нам с одной стороны соответствовать мировой повестке, но и что важно, обеспечить локализацию решений в России, и, безусловно, участие российских компаний, российских поставщиков, российских вендоров в строительстве сетей связи пятого поколения, здесь мы настроены очень решительно", — сказал Акимов.

По его словам, весь российский потенциал, который есть сейчас и который создадут за два года, "будет точно задействован в строительстве сетей связи пятого поколения".

"Эту работу сейчас возглавляет корпорация "Ростех", потому что нам нужен какой-то интегратор, но мы с большим оптимизмом смотрим, этот рынок точно будет, ни у кого не осталось никаких сомнений", — подчеркнул вице-премьер.

Ранее сообщалось, что первый город в России с сетью 5G появится в 2021 году.

