Солнечное лето – солнечные цены! Компания NANO Security объявляет летнюю акцию!

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Целых 2 недели вы можете воспользоваться отличной скидкой на самый выгодный номинал лицензии – NANO Антивирус Pro 1000 дней защиты

С такой лицензией вы можете защитить свой ПК почти на 3 года всего за 1 рубль в день!

Акция продлится с 17 до 30 июня 2019 года, и стоимость лицензии на 1000 дней составит 1000 рублей вместо обычной цены 1299 рублей. Купить по выгодной цене.

Не забывайте, что в NANO Антивирус Pro применяется ноу-хау, уникальное на рынке – динамическая система лицензирования. Только с NANO Антивирусом Pro вы можете использовать ключ активации как на одном, так и на нескольких компьютерах, именно так, как вам нужно и удобно, управляя лицензией по своему усмотрению.

Льготную лицензию на 1000 дней вы можете при желании использовать только на 1 ПК, в этом случае срок защиты составит почти 3 года. А можете установить на несколько ПК, причём в любой момент, получая до 459 бонусных дней – почти полтора дополнительных года бесплатно!* С помощью одной лицензии на 1000 дней можно защитить до 16 ПК, и в этом случае стоимость одного дня защиты составит всего 68 копеек в день! Подробная информация о динамическом лицензировании.

NANO Антивирус Pro выпускается под девизом: «Ничего лишнего, только надежная защита!». Продукт оснащен файловой и веб-защитой в реальном времени. Быстрое сканирование и легкость в повседневном использовании позволяют забыть о проблемах при работе на ПК.

NANO Антивирус Pro имеет удобный русский интерфейс. Предоставляется профессиональная русскоязычная техническая поддержка. Пользователи с любым уровнем владения компьютером оценят достоинства NANO Антивируса Pro.

Продукт неоднократно награжден значками тестовой лаборатории VB100, при этом его результаты занимают верхние позиции среди результатов всех участвующих в тестировании продуктов. NANO Антивирус Pro официально рекомендован компанией Microsoft для использования на ОС Windows, сертифицирован компаниями Intel, 1C, OPSWAT. Антивирус включен в Единый Реестр Российского ПО.

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*С соблюдением правил использования динамических лицензий