Осака - ускорение деструктивного курса на построение наднациональной всемирной цифровой тирании

10:04

Идет революционная трансформация общественного устройства в масштабах планеты



Фото Alan Santos с сайта wikimedia.org

К сожалению, никто из обозревателей, увлёкшихся темой декоративных двухсторонних переговоров, не увидел главного в пространном тексте итогового документа. Речь идёт о революционной трансформации общественного устройства в масштабах планеты.

Наибольший интерес с точки зрения ближайшего будущего человечества представляет раздел «Инновации: цифровизация, свободный поток данных при условии доверия» (пункты 10-12 Декларации, требующие соответствующей расшифровки «птичьего» языка составителей).

Пункт 10: «Инновации являются важным фактором экономического роста, который также может способствовать достижению ЦУР (целей устойчивого развития - авт.) и повышению инклюзивности. Мы будем работать над достижением инклюзивного, устойчивого, безопасного, надежного и инновационного общества через цифровизацию и продвижение применения новейших технологий.

Мы разделяем концепцию будущего общества, ориентированного на человека, которое продвигается Японией как Общество 5.0. Поскольку цифровизация трансформирует все аспекты нашей экономики и общества, мы признаем решающую роль эффективного использования данных как фактора, способствующего экономическому росту, развитию и социальному благополучию. Мы намерены содействовать международной дискуссии по вопросам мер политики в целях максимального извлечения выгод данных».

По определению: «Инновация - нововведение, комплексный процесс создания распространения и использования новшеств. Инновационное общество - это общество, которое построено в соответствии с современными законами управления и современными понятиями об общественной жизни. Инклюзивный - связанный с включением кого-либо в какое-то множество».

Отсюда ясно, что речь идёт о построении некоего нового единого наднационального мирового социума, управляемого через применение цифровых и других новейших технологий.

Причём в это общество (множество) должны быть включены все страны с их гражданами, которые должны будут жить «в соответствии с современными законами управления и современными понятиями об общественной жизни».

Фактически здесь говорится о новой общественной формации, концепцию которой разделяют и приветствуют все члены G20. Продвигается этот строй Японией и именуется - Общество 5.0.

Теперь же члены G20 предлагают осуществить такую модель во всемирном масштабе. Что представляет из себя это общественное устройство по словам его «создателей»?

Прежде всего, оно основано на использовании цифровых технологий во всех сферах жизни. В Обществе 5.0 такие технологии, как Интернет вещей (IoT), робототехника, искусственный интеллект (ИИ) и «большие данные» (big data) объединены для осуществления коренных изменений в промышленности, в социальной и экономической сферах.

В Обществе 5.0 люди, вещи и системы взаимосвязаны в киберпространстве, и результаты, полученные с помощью ИИ, превышающие возможности человека, «возвращаются» в физическое пространство. В Обществе 5.0 предполагается устранить все региональные, возрастные, гендерные и языковые барьеры. В этом, видимо, заключаются «современные понятия об общественной жизни».

Цели устойчивого развития (ЦУР) - или Sustainable Development Goals (SDG) - представляют собой «планы в области международного сотрудничества». Этот глобальный проект также имеет название «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

«Основная цель нового общества - сделать жизнь человека максимально комфортной, качественной и безопасной», - доверительно сообщают его строители.

Чего только не обещают они человечеству?! И «рост качества жизни каждого человека, которая станет комфортной и полноценной», и «предоставление товаров и услуг, способных удовлетворить текущие и потенциальные потребности населения, независимо от региона, возраста, пола, языка или любого другого ограничения», и «оптимизацию общества через интеграцию киберпространства и физического пространства», и «создание "умных городов", в которых "совместимы удобство и безопасность"», и «производство продуктов питания с помощью "умного сельского хозяйства"», и «улучшение рациона с помощью технологий "умной еды"», и..., и..., и...

При этом в 11 пункте Декларации G20 говорится: «Трансграничные потоки данных, информации, идей и знаний приводят к повышению производительности, наращиванию инноваций и способствуют устойчивому развитию... Такой свободный поток данных при условии доверия позволит раскрыть возможности цифровой экономики. Мы будем сотрудничать в целях поощрения совместимости различных рамок, и подтверждаем роль данных в контексте развития...»

Эти тезисы мы уже читали в Итоговых документах Всемирных встреч на высшем уровне по вопросам построения единого наднационального глобального цифрового общества (ВВУИО) в Женеве (2003) и Тунисе (2005) и последующих затем вплоть до 2019 года ежегодных саммитов ВВУИО с участием представительных делегаций РФ.

В пункте 12 Декларации читаем: «В целях дальнейшего продвижения инноваций в цифровой экономике мы выступаем за обмен успешным опытом в области эффективной политики, нормативных подходов и механизмов регулирования, которые отличаются новаторским характером и гибкостью, а также отвечают требованиям цифровой эпохи, в том числе путем использования нормативной тестовой среды...»

Вряд ли кто-то из членов G20 сможет объяснить, что означают слова «нормативная тестовая среда» (test environment - англ.), являющиеся специфическим термином из области разработки программного обеспечения. Но главное, что они выступают за создание единых подходов и механизмов регулирования в едином цифровом социуме.

Далее в Декларации рассказывается о важной роли ИИ, который «может стать движущей силой в деле достижения ЦУР и создания устойчивого и инклюзивного общества». Затем идёт несколько слов о необходимости «укрепления безопасности и устранению уязвимостей» в цифровой среде, включая «Интернет вещей» и «обмен опытом между городами в целях развития "умных городов"».

О том, что кибербезопасность является понятием мифическим, уже немало сказано и написано, да и за примерами далеко ходить не надо. Счёт пострадавших от утечек и кибермошенников идёт уже на сотни миллионов.

Тем не менее, предлагается создать «глобальный цифровой рай» на грешной, подлежащей уничтожению огнём земле. «Отец лжи» верен себе: «устойчивое развитие», «улучшение качества жизни», «прогресс и процветание», «мир и безопасность» в мировом масштабе. Широки врата, пространен путь в очередное «светлое будущее всего человечества».

Кстати, до 2030 года, когда должны быть реализованы планы ЦУР, остаётся совсем немного времени, поэтому и спешат его строители, в том числе, по части необратимого включения России в погибельный процесс «глобальной цифровой трансформации» под руководством Всемирного банка и МВФ.

«Инноваторы» РФ выдают на гора свои инициативы буквально лавинообразным потоком: навязывание биометрии, внедрение систем «цифровой профиль гражданина» и «государство как платформа», «цифровое удостоверение личности» и «цифровая трудовая книжка», «цифровая недвижимость», «цифровая школа», «цифровой диплом» и многое другое... Ни у кого нет бумажных документов и бумажных денег. Всё существует только в виртуальном виде.

Это прекрасно вписывается в концепцию Общества 5.0 и оставляет каждого оцифрованного гражданина один на один с античеловеческой цифровой кибернетической системой, вся мощь которой в любой момент может быть направлена конкретно против него.

Надо понимать, что главным результатом встречи G20 в Осаке стали не разговоры на двухсторонних встречах глав государств и правительств, а те документы, которые они подписали.

В конечном итоге речь идет о создании на планете единого цифрового пространства с трансграничными потоками данных, едиными нормативами и единым управляющем центром.

«Контроль из одной точки - это предвестие пришествия антихриста, если говорить о христианском взгляде. Антихрист - это та личность, которая будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род», - заявил на весь мир 7 января 2019 года Святейший Патриарх Кирилл. Подробно о его выступлениях и духовных опасностях, которые несёт построение глобального цифрового общества, рассказано в статье «Духовная беспечность - грех и преступление!»

В ней же приведены замечательные слова истинного богослова-молитвенника - архимандрита Афанасиса Анастасиу, одного из самых почитаемых сегодня в Греции старцев.

Вот только некоторые выдержки:

«Контроль и манипулирование гражданами через некую центральную систему электронного учета и контроля появились уже в последние двадцать лет, имея различные формы и виды... Цель всех этих методов вполне очевидна и ясно очерчена: речь идет о явном и организованном стремлении к всецелому подчинению всех народов (в том числе и нашего Отечества) планам “нового мирового порядка” и Новой Эры, для того чтобы довести нас до состояния рабства у невероятной власти мировых ростовщиков и спекулянтов...

Это всемирная богоборческая люциферова тирания, которая совершенно очевидно формируется в наше время, на наших глазах. Она создается не по Божией воле, но, напротив, стремиться изменить и вытеснить все подлинно христианское из жизни людей... Антихрист не явится и не возьмет окончательно свою всемирную власть внезапно, каким-то самым радикальным образом, опрокидывая весь ход истории.

Напротив, он утвердится в некоей, намного ранее созданной обстановке, в среде, в которой люди привыкнут жить на протяжении длительного периода времени. При этом они будут жить и вести свою деятельность на основании обычаев и реальных законов некоего конкретного богоборческого образа жизни, который для каждого будет считаться более чем единственно верным путем...

Нам следует громовым гласом возвещать: “НЕТ - стойлам во всемирной электронной овчарне!; НЕТ - безналичному обществу!; НЕТ - козням идеологов Новой Эры и глобализации!; НЕТ - шантажу всех международных спекулянтов и ростовщиков!”» - призывает архимандрит Афанасис.

Не спите, патриоты! «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (Еф. 5: 10-11).

Автор: Валерий Павлович Филимонов