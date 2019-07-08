В Совете Федерации создадут «дорожную карту» по борьбе с киберпреступностью

15:09

«Дорожная карта» по борьбе с киберпреступностью предполагает разработку новых законов на эту тему и корректировку уже существующих, пояснил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин.

«Скажем, если речь идёт о преступных деяниях, то нужно будет обязательно корректировать Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и ряд других законодательных актов. То есть это комплексная работа - создание, с одной стороны, нового базового законодательства, а с другой - увязка этих документов с уже существующим правовым пространством Российской Федерации», - сказал Кожин.

Совет Федерации также выполнит работу по закреплению понятийного аппарата, сообщает «Право.ру».

«Сейчас одни и те же явления называются по-разному: кибератака, DoS-атака, информационная атака, заражение и так далее, - отметил Кожин. - Так вот наша цель - разобраться с тем, что такое «киберопасность» и «кибербезопасность», и ввести в законодательное поле одинаковые чёткие и понятные определения».

По словам Кожина, пока неизвестно, сколько законов разработают в целях борьбы с киберпреступностью: это могут быть как одна, так и несколько инициатив. Планируется, что итогом перемен станет более эффективная работа правоохранителей.