]]>
]]>
Главная Наука и техника Новости

В Совете Федерации создадут «дорожную карту» по борьбе с киберпреступностью

15:09 8.07.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

«Дорожная карта» по борьбе с киберпреступностью предполагает разработку новых законов на эту тему и корректировку уже существующих, пояснил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин.

«Скажем, если речь идёт о преступных деяниях, то нужно будет обязательно корректировать Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и ряд других законодательных актов. То есть это комплексная работа - создание, с одной стороны, нового базового законодательства, а с другой - увязка этих документов с уже существующим правовым пространством Российской Федерации», - сказал Кожин.

Совет Федерации также выполнит работу по закреплению понятийного аппарата, сообщает «Право.ру».

«Сейчас одни и те же явления называются по-разному: кибератака, DoS-атака, информационная атака, заражение и так далее, - отметил Кожин. - Так вот наша цель - разобраться с тем, что такое «киберопасность» и «кибербезопасность», и ввести в законодательное поле одинаковые чёткие и понятные определения».

По словам Кожина, пока неизвестно, сколько законов разработают в целях борьбы с киберпреступностью: это могут быть как одна, так и несколько инициатив. Планируется, что итогом перемен станет более эффективная работа правоохранителей.

Темы: Наука и техника
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.07.2019, 20:23
Гость: нетолерантный

интересно...а когда нибудь, мы все, дождёмся "дорожной карты" по борьбе с Абрамовичами и Чубайсами...
08.07.2019, 20:01
Гость: Serge

А почему, собственно "дорожная карта", а не план мероприятий... Мы куда то все время ехать собираемся ??..
08.07.2019, 19:59
Гость: А бороться

будут?
Все комментарии (6)
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.