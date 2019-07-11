«Наглость, цинизм и создание новой реальности»: зачем западные СМИ врут о Прохоровском сражении

Немецкий журналист призвал снести памятник советским воинам, построенный на территории... России



Прохоровское поле. Фото Дмитрий Романенко с сайта wikimedia.org

Начальник отдела современной истории в консервативной германской газете Die Welt Свен Феликс Келлерхофф опубликовал на страницах своем издании статью «„Победа“ Красной армии, которая на самом деле была поражением».

Немецкий журналист ссылается на британского историка Бена Уитли, а тот, в свою очередь, - на аэрофотосъемку люфтваффе, полученную в американском архиве.

«В действительности 186 немецких танков сражались против 672 советских. К концу дня потери Красной армии составили около 235 танков, а вермахта - всего пять, причём всё это случилось на каких-то нескольких квадратных километрах», - утверждает автор статьи (перевод RT).

На снимках, сделанных с немецких самолетов, по словам журналиста Die Welt, «только между противотанковым рвом и высотой 252,2 видны более сотни уничтоженных средних танков Т-34 и лёгких Т-70, а также штурмовые орудия советского 29-го танкового корпуса. Чуть дальше, к северо-западу, Уитли смог распознать те самые 55 советских танков, уничтоженных четырьмя «Тиграми» Витманна: 32 Т-34, 12 Т-70 и 11 британских «Чериллей»».

Из этого всего Келлерхофф делает вывод о том, что Красная армия под Прохоровкой была разгромлена, а памятник Победе (нужно понимать - знаменитую Звонницу) – нужно срочно снести.

Давайте попытаемся разобраться в морально уродливом бреде, который несет идейный наследник Геббельса Келлерхофф, по порядку.

Прохоровское сражение

Силы второго танкового корпуса СС столкнулись с частями 5-ой гвардейской танковой армии и 5-ой гвардейской армии в районе Прохоровки в рамках Битвы на Курской дуге 12 июля 1943 года.

Согласно большинству источников, общее количество тяжелой бронетехники сторон в районе оценивалось в 1200 – 1500 танков и самоходок и было примерно равным. Однако в бой на самом Прохоровском поле были введены ощутимо меньшие силы (несколько сот танков), остальные – действовали на соседних участках и выполняли отдельные задачи. Сражение происходило на узкой полосе земли между заболоченной поймой реки Псел и железнодорожной насыпью.

Эсэсовским танкистам была поставлена задача разгромить советские войска в районе Прохоровки и, прорвав оборону, создать проход через станцию для основных гитлеровских сил.

Советским войскам, в свою очередь, нужно было остановить прорывающие нацистские силы, уничтожить их и самим перейти в наступление.

Занявшие позиции для захвата Прохоровки еще 11 июля гитлеровцы сумели подготовить для себя удобный плацдарм.

Атака советских танкистов утром 12 июля стала частью общего наступления советских войск. Что касается дальнейшего хода боя, то тут существуют некоторые разночтения. Однако в целом можно констатировать, что наступление на заранее подготовленные немецкие позиции по не самому удобному рельефу было болезненным.

Прежде чем советские танки смогли развернуться, им явно был нанесен определенный ущерб. Однако в дальнейшем они действовали достаточно успешно и, согласно данным немецких архивов, вывели из строя порядка полутора сотен вражеских танков и самоходок.

Гитлеровские потери в «три» или «пять» танков – это не более, чем миф, связанный со спецификой нацистской системы учета. Если немецкая бронетехника подлежала быстрому ремонту, ее вообще не учитывали при подсчете потерь. А танки и самоходки, годные только на «разборку» или переплавку, записывали в «требующие сложного ремонта».

Советские потери в различных источниках оцениваются от 170 до 270 танков и САУ, немецкие - от 80 до 350.

В целом немецкое наступление завершилось полной неудачей. Больше столь масштабных атак со стороны нацистов в ходе битвы на Курской дуге не предпринималось.

Советские войска, в свою очередь, решили поставленную перед ними задачу частично – гитлеровский прорыв был пресечен. Хотя самостоятельно перейти в наступление советские танкисты не смогли, успехи Красной армии на смежных участках вынудили нацистов отступать.

Следует отметить, что гитлеровцы, пользуясь ситуативным контролем над частью Прохоровского поля, смогли эвакуировать с него свою подбитую технику и подорвать подбитые советские танки. Однако в дальнейшем в ходе развития успеха на Курской дуге все немецкие танки и самоходки, эвакуированные из-под Прохоровки на заводы, все равно достались Красной армии.

Таким образом, 2-ой танковый корпус СС поставленную перед ним задачу полностью провалил. Советские танкисты своих целей достигли частично. Однако, благодаря успехам других соединений, общий итог борьбы оказался более чем успешным.



Памятник Звонница. Фото Voyagerim с сайта wikimedia.org

Информационная война и моральное уродство

Зачем на Западе дискредитируют успехи советских воинов в Великой Отечественной войне – догадаться несложно. Американцы и британцы, выпестовавшие Гитлера и помогшие ему в 1938 году отправиться в завоевательный поход, а затем отчаянно оттягивавшие открытие Второго фронта, теперь пытаются выставить себя «победителями нацизма».

На этом фоне Восточный фронт, на котором было разгромлено не менее 75–80% гитлеровских дивизий, для Вашингтона и Лондона – как кость в горле.

Если бы представители американской и британской власти начали рассказывать миру, например, в 1950-ом или 1960-ом году, что это они победили нацизм – их бы восприняли, как клоунов.

При всей нелюбви Запада к Советскому Союзу, любой американец или англичанин той эпохи прекрасно осознавал, что Гитлера победили именно «красные», а западные союзники сыграли в этом процессе, мягко говоря, второстепенную роль. И хотя советских войск во Франции, например, не было, именно СССР «потомки мушкетеров» считали своим освободителем.

Однако уход из жизни большинства участников тех событий создал благодатную почву для лжи и манипуляций. Подрастающим поколениям европейцев и американцев с помощью школьных учебников, комиксов и фильмов стали внушать, что выиграли войну на самом деле их соотечественники.

К похожим выводам в «лихие 90-е» при помощи учебников, изданных Фондом Сороса, и откровенной макулатуры, написанной так называемыми «ревизионистами» вроде предателя Резуна и иже с ним, пытались подтолкнуть и российскую молодежь.

К счастью, период «святых» 90-х (как их называют некоторые деятели) не затянулся. И «ревизионизм» в России был достаточно быстро вытеснен в маргинез, где ему, собственно, и место. А разговоры на тему «закидали трупами» и «Сталин хотел напасть на Гитлера» стали уделом разве что завсегдатаев форумов под материалами известной «московской» радиостанции.

Однако на смену одной проблеме пришла другая. Значительная часть молодых людей, родившихся в 1990-е – 2000-е годы, судя по результатам социологических опросов, откровенно «плавают» в исторической фактуре – в том числе касающейся событий Великой Отечественной войны. И это создает определенный простор для манипуляций.

Печально, но значительная часть наших юных соотечественников доверяют Ютюб-каналам и блогерам в соцсетях больше, чем традиционным СМИ или школьным учителям. А теперь представьте, что будет, когда «модный» блогер с хохмами и прибаутками перескажет статью Die Welt в видео на Ютюбе, проиллюстрировав ее «секретной» аэрофотосъемкой из американского архива?

Не нужно быть предсказателем, чтобы с уверенностью сказать – весомая часть его аудитории примет история на веру без всяких рефлексий... И это – огромная опасность для нашего будущего.

Уже сегодня нужно думать, как защищать ту молодежь, которой не успели еще промыть мозги, и как лечить ту, по сознанию которой прошлись манипуляторы...

Пару слов о нечеловеческом цинизме – вместо эпилога

Согласно распространенным оценкам, СССР потерял за годы войны около 27 млн человек. Германия – порядка 7–7,5 млн. Неискушенному в истории человеку это может само по себе показаться доказательством немецкой «победы» и высокого уровня развития германского военного искусства. Но нет! Лишь треть потерь Советского Союза были понесены на фронте.

Две трети погибших, около 18 млн человек, - это те, кого сжигали в деревнях в ходе карательных операций, вешали на улицах городов за не достаточно почтительный взгляд в сторону эсэсовского палача, морили голодом, бомбили в мирных городах, травили в душегубках и уничтожали в концлагерях. Это мирные гражданские люди.

У немцев, напротив, от двух третей до трех четвертей потерь – фронтовые.

Советские люди, несмотря на все преступления, совершенные против них захватчиками, с мирным населением не воевали. Вместо этого Красная армия сражалась с врагами на фронте – причем весьма успешно.

Совокупные фронтовые потери стран Оси примерно соответствуют совокупным фронтовым потерям СССР, при том, что по военно-техническому, экономическому и человеческому потенциалу гитлеровский блок Советский Союз существенно превосходил.

И вот сегодня представитель того самого народа, который пришел с мечом домой к нашим дедам, того самого народа, который убивал мирных людей, насиловал, грабил, ставил эксперименты на живых людях и выпускал кровь из маленьких детей, рассказывает нам, что мы должны сносить у себя дома памятники, поставленные в память о жертвах той войны... Больший цинизм представить себе сложно.

Идейный потомок садистов, насильников и грабителей, получивших достойный отпор от наших предков, пытается расхваливать нацистскую нелюдь (обратите внимание – речь идет об СС, признанных Нюрнбергским трибуналом преступной организацией, включая войска).

Что здесь можно сказать?

По хорошему счету, за такие вещи нужно наказывать правовым путем. С исками в суд. С законными пикетами. С публичной критикой. С прямыми вопросами перед телекамерами о том, почему немецкий журналист с таким упоением рассказывает о «подвигах» СС и предлагает сносить памятники жертвами нацизма.

Судя по всему, господин Келлерхофф – лишь пешка в чужой игре, но если сделать нерукопожатным в обществе его, то следующий «ревизионист» семь раз подумает, прежде чем будет таскать каштаны из огня для тех, кто ведет информационную войну против России...