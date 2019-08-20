Рогозину показали робота в папахе, танцующего лезгинку

14:06

Участники форума «Машук» в Пятигорске показали гендиректору «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину робота в папахе, танцующего лезгинку.

По словам представителя команды Fab Lab Alania Дианы Кадзаевой, робот получит имя Хажби. Он танцует горский танец и его программировали преподаватели.

Хажби является талисманом команды и открывает республиканские соревнования по робототехнике и электронике «Леонардо» в Северной Осетии, сообщает РИА Новости.

На форуме Рогозину также показали проект по раздельному сбору мусора из Кабардино-Балкарии, интеграционный клуб «Другой взгляд» из Ингушетии для обучения инвалидов языкам, шахматам и компьютерной грамотности, а также обучающую платформу для студентов-хирургов из Ставропольского края.

Отмечается, что глава «Роскосмоса» приехал на форум в футболке с изображением робота «Федора» и надписью «За мной не заржавеет».