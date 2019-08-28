5 полезных аксессуаров для смартфона

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Сложно представить себе место, куда люди не берут с собой смартфон. Людям хочется чего-то нового и необычного, а главное — полезного

Если вы думаете, что в статье мы расскажем про банальный чехол iphone x — то ошибаетесь. Ниже перечислены куда более полезные и интересные аксессуары. Чехлами с разнообразными принтами сейчас никого не удивишь.

1. Внешний объектив

Хорошие камеры всё чаще встречаются даже на недорогих смартфонах. Однако, им всё ещё далеко до уровня флагманских моделей. Поэтому отличным решением будет покупка сменной оптики для смартфона или как её ещё называют — клип-линза.

Существуют не только стандартные объективы, но и предназначенные специально для селфи или съёмки микрообъектов. Объективы имеют различный способ крепления, но наиболее часто встречаемый выполнен в форме прищепки. Но, самое главное, чтобы крепление подходило под смартфон. Учитывая, что современные смартфоны имеют схожую форму, с этим проблем не возникнет. Стоимость объектива стартует от $10.

2. Кейс-аккумулятор

Внешние аккумуляторы уже не первый год пользуется огромным спросом. Но всем им свойственен один недостаток — они занимают много места, особенно это ощущают люди, которым приходится носить его в кармане.

Внешне кейс-аккумулятор напоминает укреплённый защитный чехол. Недостаток кейса в том, что он ощутимо увеличивает вес гаджета. К тому же, кейсы-аккумуляторы подбираются под конкретную модель телефона. Цена кейса стартует от $10, в среднем популярные модели стоят $30-40.

3. USB адаптер с тремя разъёмами

Казалось бы, самый обыкновенный адаптер, только разъёмов больше. Но те, кто сталкивался с такой проблемой, как недостаток розеток, точно оценят данный адаптер. Полезный аксессуар для офиса и дома. Цена адаптера $8.

4. Игровой контроллер

Мобильные игры неустанно развиваются, становясь масштабнее и зрелищнее. А вот управление в этих играх далеко от комфортного. Например, кому понравится то, что большую часть экрана занимают свои же пальцы, вместо игры. А как же тогда управлять игрой, если не пальцами?

Благодаря игровому контроллеру больше ничего не будет занимать поверхность экрана. Более того, это отличный способ испытать новые эмоции от прохождения любимых игр. Внешне игровой контроллер напоминает геймпад от консоли. Смартфон крепится к геймпаду сверху или по центру в зависимости от модели контроллера. Цена игрового контроллера стартует от $8.

5. Держатель для телефона

Владельцы смартфонов с большой диагональю хорошо знакомы с трудностями удержания девайса в одной руке. Телефон так и норовит выпасть из рук. Для того, чтобы обезопасить себя от лишних походов в сервисный центр можно купить недорогой аксессуар.

Держатель надёжно крепится на заднюю часть телефона и выполняет роль ручки, за которую можно удерживать смартфон пальцами. Он выполнен в форме гармошки: легко раздвигается при необходимости и также легко задвигается обратно. Внешнее разнообразие держателей не поддаётся подсчёту, можно выбрать на любой вкус. Средняя цена аксессуара всего $2, куда дешевле нового экрана.

Заключение

Как можно заметить, вовсе не обязательно тратить дополнительно несколько сотен долларов на более «навороченный» телефон ради крутой камеры. Можно потратить в десятки раз меньше и купить объектив. При помощи недорогих аксессуаров можно неплохо сэкономить и сделать повседневное использование смартфона куда приятнее.