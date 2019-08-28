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Самый мощный в мире ракетный двигатель РД-171МВ готовят к первым испытаниям

11:25 28.08.2019
Фото с сайта roscosmos.ru
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Самый мощный жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ для первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5» и сверхтяжёлой ракеты «Енисей» готовится к первым огневым испытаниям.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Ожидается, что первый пуск ракеты «Союз-5» будет осуществлен в 2022 году с космодрома Байконур, а пуск сверхтяжелой ракеты «Енисей» - в 2028 году с космодрома Восточный.

Напомним, жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171МВ разрабатывает НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко на базе советского двигателя РД-170. В настоящее время это самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель.

Огневые испытания РД-171МВ должны состояться до конца текущего года, а в 2021 году должен быть поставлен первый двигатель для лётных испытаний.

Темы: Космонавтика в России, Роскосмос
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Комментарии читателей
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28.08.2019, 15:23
Гость: ABCD

Однако США покупают Российские двигатели а не возродили F-1 Фон-Брауна.
В 2007г группа молодых инженеров массачусетского технологического университета на стажировке в центре именин Кеннеди изучала F-1 и пришли к выводу- конструкция в следствии грубых инженерных просчётов неработоспособная. Как он типа летал столько раз в космос никто не смог ответить. Когда нашли в море обломки ракет лунной программы США, то подняли на поверхность и части двигателей F-1, на что сразу обратили внимание, что на них следов горения свойственные ракетным двигателям такой конструкции.
Что касается советской лунной программы то ракета СССР Н-1 худо бедно взлетела и была готова. Но вопрос отмены лунной программы СССР стал уже политическим- Хрущёв сказал, что СССР не будет на Луне вторым.
28.08.2019, 14:57
Гость: ABCD

Все около 10 тонн а цена одного (по ценам 2011г) почти 550миллионов рублей! То есть сейчас умножать надо на 2,3 примерно.
На одной ракете их должно стоять от 4-х до 6-ти... сказочно дорогая ракета получается.
28.08.2019, 14:45
Гость: andrei_nekrasov

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин -"Самый мощный жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ...". В связи с этим заявлением нашего главного специалиста по ракетным двигателсм возникает вопрос - можно ли американскую летающую суперкрепость B-52 с восемью моторами назвать одномоторным самолетом , если вместо восьми индивидуальных топливных насосов поставить один общий . Примерно с тем же энтузиазмом можно называть четырехкамерные двигатели Глушко одним двигателем . Свою голубую мечту Великий Глушко не выполнил - у него ничего не получилось с тягой даже в 400 тонн на одну камеру . В период Лунной гонки у него даже не было стенда для испытания одного единственного двигателя на 800 тонн . У фон Брауна были стенды для испытаний всей первой ступени . В музее Хантсвилля Вам покажут жалобы американцев на невероятный шум в городках на расстоянии 140 км . Работа камер Глушко на мешала спать студентам в Долгопрудном , который в десяти км . от двигателя . К чести Глушко следует отметить , что еще в 1963 году он писал письмо министру и Сербину о том , что отсутствие денег на стенд для РД-270 приведет к проигрышу Лунной гонки. Для оценки обсуждаемых сроков следует помнить , что фон Брауну для всей работы от самого начала до конца потребовалось ровно 7 лет . Его обещания сбылись до года.
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