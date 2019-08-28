Самый мощный в мире ракетный двигатель РД-171МВ готовят к первым испытаниям

11:25

Самый мощный жидкостный ракетный двигатель РД-171МВ для первой ступени перспективной ракеты-носителя «Союз-5» и сверхтяжёлой ракеты «Енисей» готовится к первым огневым испытаниям.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

Ожидается, что первый пуск ракеты «Союз-5» будет осуществлен в 2022 году с космодрома Байконур, а пуск сверхтяжелой ракеты «Енисей» - в 2028 году с космодрома Восточный.

Напомним, жидкостный ракетный двигатель закрытого цикла РД-171МВ разрабатывает НПО «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко на базе советского двигателя РД-170. В настоящее время это самый мощный в мире жидкостный ракетный двигатель.

Огневые испытания РД-171МВ должны состояться до конца текущего года, а в 2021 году должен быть поставлен первый двигатель для лётных испытаний.