NANO Антивирус Pro + SkyDNS: Надежная защита для школ и вузов

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Как соблюсти требования N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», избежать штрафов, защитить компьютерный парк и при этом сэкономить?

Просто приобретите комплект «NANO Антивирус Pro плюс решение контент-фильтрации SkyDNS»! Комплект предлагается только для образовательных учреждений по специальной, очень привлекательной цене

К антивирусному решению для образовательных учреждений традиционно предъявляется ряд строгих критериев. Оно должно быть надежным, удобным, стабильным в работе, обеспечивать высочайший уровень защиты, иметь расширенную функциональность для управления и предъявлять невысокие требования к системе.

Кроме того, антивирус должен быть недорогим, так как бюджет образовательного учреждения не всегда может «потянуть» дорогостоящее решение. Также немаловажно чёткое соблюдение законодательства при приобретении антивирусной программы для организации.

Всем этим критериям отвечает NANO Антивирус Pro, который предлагается в рамках льготной пакетной программы для образовательных учреждений по бескомпромиссно выгодным ценам.

В случае же приобретения специального комплекта, состоящего из NANO Антивирус Pro и решения для контент-фильтрации SkyDNS, есть возможность дополнительно сэкономить школьный бюджет. К приобретению предлагаются 5 вариантов пакетов: для защиты 10, 25, 50, 100, 150 ПК на 1 год.

Надёжность, стабильность, высокий уровень защиты

NANO Антивирус Pro неоднократно награжден значками тестовой лаборатории VB100 за безупречные результаты тестирования на обнаружение самых актуальных вредоносных программ, не допуская при этом ложных срабатываний. Решение имеет высочайшие оценки стабильности от данной тестовой лаборатории.

Антивирусные решения ООО «НАНО Секьюрити» сертифицированы компаниями Intel, OPSWAT, 1C и рекомендованы компанией Microsoft для использования на операционных системах Windows.

Невысокие требования к системе

NANO Антивирус Pro работает на всех ОС Windows, начиная с Windows Vista, в том числе серверных. Операционная система Windows XP не указана в официальных системных требованиях, однако по опыту использования, антивирус также корректно работает и на ПК с данной ОС. Каждая новая версия перед выпуском проходит многочисленные тесты на корректность работы на различных версиях Windows, в том числе и внутренние тесты в компании Microsoft.

При этом программа предъявляет невысокие требования к «железу», не затормаживая работу даже слабых и устаревших компьютеров и ноутбуков. Чтобы убедиться в том, что антивирус корректно работает именно на ваших ПК, можно воспользоваться 30-дневной пробной версией, скачав её на сайте производителя.

Удобство использования и расширенная функциональность для управления

Предустановленные оптимальные параметры позволяют использовать NANO Антивирус Pro прямо «из коробки», не тратя время и силы на настройку антивируса под свои нужды или его «обучение».

Интерфейс программы прост, понятен и не перегружен излишними функциями. Программа имеет русский интерфейс и профессиональную русскоязычную техническую поддержку.

NANO Антивирус Pro оснащен функциональностью, которая поможет легко интегрировать продукт в инфраструктуру образовательного учреждения, а затем удобно пользоваться и управлять им, исключая при этом несанкционированное вмешательство в работу программы:

· Централизованная установка.

· Зеркалирование обновлений, позволяющее оптимизировать получение обновлений для ПК в организациях.

· Поддержка получения офлайн-обновлений.

· Многопользовательский режим, позволяющий обеспечить защиту сессий пользователей, одновременно работающих на ПК или удаленном сервере.

· Защита настроек паролем для удобства администрирования.

· Консольный сканер, упрощающий интеграцию и работу с продуктом.

· Возможность создания собственных задач сканирования и обновления по расписанию.

Приобретая любой пакет NANO Антивирус Pro, вы, при желании, получаете индивидуальный единый активационный мастер-код, который удобен для установки продукта на все компьютеры, требующие антивирусной защиты.

Социальная цена

В рамках льготной программы комплект NANO Антивирус Pro плюс Sky DNS предлагается по крайне низкой цене – только для образовательных учреждений!

На приобретение комплекта по льготной цене имеют право следующие образовательные учреждения:

· Средние общеобразовательные учреждения.

· Средние специальные образовательные учреждения.

· Государственные дошкольные учреждения.

· Государственные вузы (академии, университеты, институты).

· Негосударственные (коммерческие) вузы.

· Учебные центры подготовки и переподготовки кадров.

· Институты повышения квалификации.

· Библиотеки.

· Музеи.

· Детские дома.

Право на приобретение льготного пакета предоставляется на основании скан-копии заявления с запросом на приобретение, оформленного на официальном бланке образовательного учреждения и заверенного печатью и подписью руководителя либо на основании скан-копии лицензии на предоставление образовательных услуг.

Приобретение в соответствии с законодательством

В соответствии с законодательством РФ, с 1 января 2016 года заказчики обязаны ограничить закупки ПО для государственных и муниципальных нужд программным обеспечением, включенным в реестр российского ПО.

NANO Антивирус Pro включен в Единый Реестр ПО, Приказ Минкомсвязи России от 09.03.2017 №103, реестровый № 3083. Таким образом, приобретение продукта происходит в полном соответствии с законодательством РФ.

По запросу образовательному учреждению высылается печатный оригинал документа-лицензии.

Чтобы приобрести комплект «NANO Антивирус Pro + Sky DNS», либо получить дополнительную информацию или ответы на вопросы, отправьте запрос на e-mail sales@nanoav.ru. В запросе на заказ укажите желаемый пакет в зависимости от нужного количества лицензий и приложите реквизиты вашей организации для выставления счёта.

Внимание! Данное предложение действует только для новых клиентов Sky DNS. По приобретению NANO Антивирус Pro по специальной цене для образовательных учреждений ограничений нет.