Что такое силовые кабели и где их используют?
Его используют в рамках промышленных предприятий, транспортных и коммунальных служб. Его задействуют для стационарной прокладки, а также для монтажа подвижного оборудования. Напряжение силового кабеля обычно составляет 35 Вольт. Он может быть дополнен бумажной или пластиковой изоляцией, которая защищает основу из алюминиевого или никелевого сплава, меди.
В зависимости от целевого назначения может различается конструкция провода. Стандартная структура силового кабеля включает в себя следующие элементы:
-оболочка;
-токопроводящая жила, дополненная изоляцией;
-внешнее защитное покрытие.
Жила является главным токопроводящим элементом. С ее помощью образуется проволочный или многопроволочный сердечник. Число токопроводящих жил в силовом кабеле не превышает пяти. Жилья могут быть различными - округлыми, секторными, а также треугольной формы. В качестве дополнительных элементов могут выступать экран, изоляционная подушка, броня и пр.
Нюансы выбора
При покупке силового кабеля стоит обратить внимание на комплекс стандартных параметров - количество жил, тип изоляции, площадь сечения, свойства материалов. От этих характеристик зависит базовое напряжение, а также кабельный температурный диапазон и срок эксплуатации. Каждая жила дополнена изоляцией, которая исключает электрический пробой.
Популярные конфигурации силового кабеля:
Важно: Приступая к масштабным работам, нужно зраанее позаботиться о качественных материалах, что прослужат вам долго, не вызывая проблем.
1. H07RN-F. Такое изделие используют для подключения различных передвижных механизмов к мобильной или стационарной сети с напряжением 245-750 В. Силовой провод H07RN-F не подходит для больших нагрузок.
2. H05RN-F. Оптимальное решение для подключения к сети приборов с небольшой механической нагрузкой. Такой силовой кабель подходит для помещений с любым уровнем влажности. Его можно замаскировать в стенах или в слое декоративной облицовки. Конфигурация H05RN-F, как правило, не используется для подключения профессионального оборудования на электрическом приводе. Также его редко используют на открытых площадках.
В зависимости от типа и мощности силового кабеля различается процесс его прокладки и глубина залегания. Это особенно актуально при монтаже кабельных трасс.