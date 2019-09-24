Что такое силовые кабели и где их используют?

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Под силовым кабелем понимают разновидность жильного провода, передающего электроэнергию от распределительного щитка к потребителю

Его используют в рамках промышленных предприятий, транспортных и коммунальных служб. Его задействуют для стационарной прокладки, а также для монтажа подвижного оборудования. Напряжение силового кабеля обычно составляет 35 Вольт. Он может быть дополнен бумажной или пластиковой изоляцией, которая защищает основу из алюминиевого или никелевого сплава, меди.

В зависимости от целевого назначения может различается конструкция провода. Стандартная структура силового кабеля включает в себя следующие элементы:

-оболочка;

-токопроводящая жила, дополненная изоляцией;

-внешнее защитное покрытие.

Жила является главным токопроводящим элементом. С ее помощью образуется проволочный или многопроволочный сердечник. Число токопроводящих жил в силовом кабеле не превышает пяти. Жилья могут быть различными - округлыми, секторными, а также треугольной формы. В качестве дополнительных элементов могут выступать экран, изоляционная подушка, броня и пр.

Нюансы выбора

При покупке силового кабеля стоит обратить внимание на комплекс стандартных параметров - количество жил, тип изоляции, площадь сечения, свойства материалов. От этих характеристик зависит базовое напряжение, а также кабельный температурный диапазон и срок эксплуатации. Каждая жила дополнена изоляцией, которая исключает электрический пробой.

Популярные конфигурации силового кабеля:

Важно: Приступая к масштабным работам, нужно зраанее позаботиться о качественных материалах, что прослужат вам долго, не вызывая проблем.

1. H07RN-F. Такое изделие используют для подключения различных передвижных механизмов к мобильной или стационарной сети с напряжением 245-750 В. Силовой провод H07RN-F не подходит для больших нагрузок.

2. H05RN-F. Оптимальное решение для подключения к сети приборов с небольшой механической нагрузкой. Такой силовой кабель подходит для помещений с любым уровнем влажности. Его можно замаскировать в стенах или в слое декоративной облицовки. Конфигурация H05RN-F, как правило, не используется для подключения профессионального оборудования на электрическом приводе. Также его редко используют на открытых площадках.

В зависимости от типа и мощности силового кабеля различается процесс его прокладки и глубина залегания. Это особенно актуально при монтаже кабельных трасс.