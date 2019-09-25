Xiaomi представила необычный смартфон Mi Mix Alpha за 180 тысяч рублей

18:35

Компания Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha с экраном, огибающим почти весь корпус устройства.

По словам представителей компании, экран занимает более 180% лицевой панели. Единственный участок смартфона, на котором нет экрана - это его задняя крышка. На боковых гранях выводится вспомогательная информация. Также там можно расположить сенсорные кнопки управления громкостью, воспроизведением и прочие.

«Начинка» смартфона представлена процессором Snapdragon 855+, 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти и 108-мегапиксельной камерой Samsung, способной делать фотографии в максимальном разрешении 12032х9024 пикселей. Смартфон имеет поддержку 5G.

Ожидается, что новинка будет выпущена ограниченным тиражом, а ее цена составит порядка 180 тысяч рублей (20 000 юаней).