]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Xiaomi представила необычный смартфон Mi Mix Alpha за 180 тысяч рублей

18:35 25.09.2019

Компания Xiaomi представила смартфон Mi Mix Alpha с экраном, огибающим почти весь корпус устройства.

По словам представителей компании, экран занимает более 180% лицевой панели. Единственный участок смартфона, на котором нет экрана - это его задняя крышка. На боковых гранях выводится вспомогательная информация. Также там можно расположить сенсорные кнопки управления громкостью, воспроизведением и прочие.

«Начинка» смартфона представлена процессором Snapdragon 855+, 12 гигабайтами оперативной и 512 гигабайтами встроенной памяти и 108-мегапиксельной камерой Samsung, способной делать фотографии в максимальном разрешении 12032х9024 пикселей. Смартфон имеет поддержку 5G.

Ожидается, что новинка будет выпущена ограниченным тиражом, а ее цена составит порядка 180 тысяч рублей (20 000 юаней).

Темы: Гаджеты, Гаджеты, Мобильные устройства, Смартфоны и коммуникаторы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.