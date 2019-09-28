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«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М

19:48 28.09.2019

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М. В ходе проведения испытания автомата на прочность использовался режим безостановочной стрельбы очередями. 

На кадрах видно, что для проведения теста испытатели  взяли первый попавшийся автомат АК-74М 2014 года выпуска, уже имеющий некую степень износа и снарядили 26 магазинов по 30 патронов для беспрерывной стрельбы очередями.

Во время теста специалист концерна вел непрерывную стрельбу очередями, быстро меняя магазины, до полного отказа оружия, которое наступило на 587 выстреле. Причиной отказа стал разрыв ствола в районе передней оковки цевья. Само цевье и накладка газовой трубки расплавились от высокой температуры, ствол автомата «повело». При этом возвратный и ударно-спусковой механизмы автомата и затвор с затворной рамой остались целыми.

Согласно требованиям Минобороны, автомат Калашникова должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Такой темп стрельбы не является нормальным для оружия и рано или поздно приводит к его разрушению, пишет «Военное обозрение».

Темы: Вооружения в России
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28.09.2019, 21:26
Гость: Калаш -

самое надежное автоматическое стрелковое оружие в мире.
Сделанный, естесственно, в России.
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