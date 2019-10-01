Популярные упаковочные материалы - диспенсер для скотча

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Диспенсер для скотча – держатель для клейкой ленты, при помощи которого можно легко наклеить нужное количество ленты

Используется везде, где нужно быстро упаковать груз или товары в коробки. Популярный инструменгт для работы с другими упаковочными материалами.

Весь процесс состоит из одного движения, чем и удобен диспенсер. С ним не требуется лишних усилий. Край клейкой ленты закрепляется на поверхности устройства, лента разматывается машинкой до нужного количества – и скотч обрезается острым концом диспенсера там, где требуется. Также использование диспенсера уменьшает затраты на расходные материалы.

История этого тандема берет начало в 1922 году в Шотландии. Житель этой страны Ричард Дрю решил ограничить поверхность для окраски, дабы пролитая краска не портила картину и ее нанесение было аккуратным. Таким образом и появился скотч. А в 1932 году на предприятии Minnesota Mining and Manufacturing был придуман первый аналог современного диспенсера.

Как устроен диспансер

Диспенсер состоит из валика, который прижимает ленту к поверхности, регулятора натяжения, пластины для стыковки. Все элементы устройства плотно прижаты друг к другу. Важно, чтобы диспенсер и лента были одной ширины.

Диспенсеры в основном отличаются по ширине. Наиболее популярный параметр – 50 мм, также есть устройства с шириной 48, 72 и 75 мм. Материал корпуса также может быть различным – пластмасса либо металл. Встречаются диспенсеры, которые можно вставить более одной ленты. В крупных фирмах бывают электронные стационарные диспенсеры для скотча, устройства для упаковочных работ, которые настроены на отрезание линий нужной длины. Эти особенности экономят время, затрачиваемое на упаковку товара, сокращает потребление расходных материалов, модернизирует упаковочный процесс. Также используются ручные устройства для обмотки коробок клейкой лентой. Их ширина доходит до 500 мм, а толщина до 23 мм.

Как выбрать

Для использования стандартного диспенсера не требуются специальные знания и навыки. Нужно всего один раз вставить скотч в устройство, убедиться, что острый нож правильно отрезает клейкую ленту. Далее нужно будет прикладывать диспенсер для скотча к нужной поверхности, вытягивать до нужной длины, наклеивать и отрезать.

Приобретение диспенсера для скотча значительно ускорит упаковочный процесс. Если вы в поисках данного упаковочного материала, то знайте - купить его можно как оптом, так и в розницу, на сайте fkfd.ru.

Покупая диспенсер, обратите внимание на то, что ширина ленты и ширина устройства должны быть одинаковы. Также проверьте, отрезает ли нож плавно, мягко, без рывков.