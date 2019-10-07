Названы имена лауреатов Нобелевской премии по медицине

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В Стокгольме назвали лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии в 2019 году. Ими стали британец Питер Рэтклиф и американцы Уильям Келин-младший и Грегг Семенца за исследования реакции и адаптации клеток к изменениям уровня кислорода в окружающей среде.

Ученые раскрыли молекулярные механизмы, которые лежат в основе того, как клетки адаптируются к изменениям в снабжении кислородом.

Уильям Келин-младший является профессором Гарвардской медицинской школы, Питер Ретклифф - Оксфордского университета, а Грегг Семенца - Университета Джонса Хопкинса.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили ученые-иммунологи Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за открытие терапии рака путем активации иммунного ответа.

Лауреатов премии по медицие и физиологии определяет основанный в 1810 году Каролинский институт в Стокгольме. С объявления оных начинается так называемая "нобелевская неделя". 8 октября будут объявлены лауреаты в области физики, 9 октября - химии, 10 октября - литературы, 11 октября - премии мира и 14 октября - премию по экономическим наукам.