Опубликовано видео летных испытаний электрического воздушного такси

10:28

Стоп-кадр из видео в YouTube

Стартап-компания Lilium опубликовала видео летных испытаний электрического аэротакси Lilium Jet, которое удалось разогнать до скорости более чем 100 километров в час.

По словам производителя, одного заряда аккумулятора хватит примерно на 300 километров полета.

Аэротакси Lilium Jet будет производиться серийно, а строительство первого завода должно завершиться уже в ближайшее время. В будущем будет также построено более крупное производственное предприятие, строительство которого уже ведется.

В год компания намерена производить сотни летающих аппаратов, эксплуатация которых, предположительно, начнется в 2025 году.