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Опубликовано видео летных испытаний электрического воздушного такси

10:28 23.10.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Стартап-компания Lilium опубликовала видео летных испытаний электрического аэротакси Lilium Jet, которое удалось разогнать до скорости более чем 100 километров в час.

По словам производителя, одного заряда аккумулятора хватит примерно на 300 километров полета.

Аэротакси Lilium Jet будет производиться серийно, а строительство первого завода должно завершиться уже в ближайшее время. В будущем будет также построено более крупное производственное предприятие, строительство которого уже ведется.

В год компания намерена производить сотни летающих аппаратов, эксплуатация которых, предположительно, начнется в 2025 году.

Темы: Высокие технологии в мире, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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23.10.2019, 16:19
Гость: 1

Теоретически и я могу такое сделать.
23.10.2019, 16:19
Гость: 1

В том что показали, ничего кроме красивой картинки нет, и серийно эта штука производиться не будет. Дроны видел? вот взяли и увеличили один такой, да кабину приделали.
23.10.2019, 14:34
Гость: М-да

М-дааа! Мяч на стороне Чубайса и ко! Пренепременно ждем ответочки ввиде китайского дрона с алиэкспресса!
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