Опубликовано видео летных испытаний электрического воздушного такси
Стартап-компания Lilium опубликовала видео летных испытаний электрического аэротакси Lilium Jet, которое удалось разогнать до скорости более чем 100 километров в час.
По словам производителя, одного заряда аккумулятора хватит примерно на 300 километров полета.
Аэротакси Lilium Jet будет производиться серийно, а строительство первого завода должно завершиться уже в ближайшее время. В будущем будет также построено более крупное производственное предприятие, строительство которого уже ведется.
В год компания намерена производить сотни летающих аппаратов, эксплуатация которых, предположительно, начнется в 2025 году.