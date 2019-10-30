]]> ]]>
Главная Наука и техника Новости

Xiaomi опубликовала подробности о часах Mi Watch

15:51 30.10.2019
Фото пользователя Mukul Sharma с сайта twitter.com
Материалы по теме:

Компания Xiaomi опубликовала подробности об «умных» часах Mi Watch, которые работают под управлением системы MIUI For Watch.

Новинка будет доступна в трех цветовых вариантах (черный, синий и серебристый) и получит систему удобного быстрого ввода текста. По словам производителя, благодаря специальному интерфейсу, у пользователей не возникнет проблем с использованием мессенджеров и общением в социальных сетях на маленьком дисплее устройства.

Xiaomi Mi Watch получили модуль NFC (можно использовать для оплаты), FM-радио с приложением и фирменный музыкальный плеер. 

Также часы способны собирать данные о здоровье своего владельца и давать рекомендации. Гаджет получил и приложения для путешественников. В частности, часы можно использовать в аэропорту в качестве посадочного талона.

Стоимость Xiaomi Mi Watch пока не называется.

Темы: Гаджеты, Гаджеты
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.