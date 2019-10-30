Xiaomi опубликовала подробности о часах Mi Watch

15:51

Компания Xiaomi опубликовала подробности об «умных» часах Mi Watch, которые работают под управлением системы MIUI For Watch.

Новинка будет доступна в трех цветовых вариантах (черный, синий и серебристый) и получит систему удобного быстрого ввода текста. По словам производителя, благодаря специальному интерфейсу, у пользователей не возникнет проблем с использованием мессенджеров и общением в социальных сетях на маленьком дисплее устройства.

Xiaomi Mi Watch получили модуль NFC (можно использовать для оплаты), FM-радио с приложением и фирменный музыкальный плеер.

Также часы способны собирать данные о здоровье своего владельца и давать рекомендации. Гаджет получил и приложения для путешественников. В частности, часы можно использовать в аэропорту в качестве посадочного талона.

Стоимость Xiaomi Mi Watch пока не называется.