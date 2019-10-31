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В России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

11:45 31.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В России зафиксировано снижение рынка интернет-пиратства впервые за пять лет, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Согласно результатам анализа пиратского интернет-рынка, его объем в 2019 году составил 63,5 миллиона долларов, что на 27% ниже аналогичного показателя 2018 года.

Эксперты компании считают, что это стало возможным благодаря совершенствованию законодательства, а также антипиратскому меморандуму. Также одной из основных причин обвала доходов российских интернет-пиратов стал удар по рекламной модели монетизации их ресурсов, падение "большой тройки" пиратских CDN, снабжавшей контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ.

При этом в компании отметили, что, несмотря на значительную трансформацию рынка пиратства в 2019 году, желание россиян использовать бесплатную продукцию по сравнению с прошлым годом даже немного выросло. Так, количество запросов в поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов на пиратских ресурсах по итогам года показало рост на 0,06%.

Темы: Интернет и сети
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Комментарии читателей
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31.10.2019, 14:02
Гость: Ray Bloom

Китайцы воруют идеи, а государство поощряет, и ничего, живут неплохо.
31.10.2019, 12:01
Гость: Павел__

И еще новость на тему кино - "Движение в офшоры. Счетная палата нашла средства на поддержку российского кино на Кипре.
" ... аудит показал, что почти 60% сметной стоимости российских кинокартин оказались в кипрских компаниях или в организациях, где работало от 1 до 10 человек.
В прошлом году Минкультуры выделило на производство российских фильмов 4,1 миллиарда рублей, а Фонд кино — 3,5 миллиарда. "
- ау, облизуны ворьков, "считать-то вы умеете"((с)ввпутин)! Сами подсчитаете, сколько при вашем "патриоте" ..... и за бугор отправляют?
60% от (4100000000 + 3500000000) = ?
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