В России впервые за пять лет сократился рынок интернет-пиратства

11:45

В России зафиксировано снижение рынка интернет-пиратства впервые за пять лет, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования международной компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак.

Согласно результатам анализа пиратского интернет-рынка, его объем в 2019 году составил 63,5 миллиона долларов, что на 27% ниже аналогичного показателя 2018 года.

Эксперты компании считают, что это стало возможным благодаря совершенствованию законодательства, а также антипиратскому меморандуму. Также одной из основных причин обвала доходов российских интернет-пиратов стал удар по рекламной модели монетизации их ресурсов, падение "большой тройки" пиратских CDN, снабжавшей контентом до 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ.

При этом в компании отметили, что, несмотря на значительную трансформацию рынка пиратства в 2019 году, желание россиян использовать бесплатную продукцию по сравнению с прошлым годом даже немного выросло. Так, количество запросов в поисковых системах на просмотр бесплатных фильмов и сериалов на пиратских ресурсах по итогам года показало рост на 0,06%.