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Открытие века: что скрывают ранее неизвестные саркофаги жрецов Египта?

13:58 1.11.2019 , Святослав Князев

Аналогичных по масштабам и уровню сохранности находок в Египте не делали уже свыше 100 лет. ВИДЕО


Стоп-кадр из видео в YouTube

30 ранее неизвестных расписных деревянных саркофагов обнаружили египетские археологи на некрополе Эль-Ассасиф на западном берегу Нила в Фивах.

Об этом объявило министерство по делам древностей Египта, сообщает издание Al Ahram.

Саркофаги нашли абсолютно нетронутыми и закрытыми. В них находятся тела мужчин, женщин и детей. По словам археологов, речь идет о египетских жрецах и членах их семей. Саркофаги лежали в два уровня. Сначала ученые обнаружили 18 из них, а под ними - еще 12.

Аналогичных по масштабам и уровню сохранности находок в Египте не делали уже свыше 100 лет.

Ранее исследователям попадалось нечто сопоставимое только в 80-е – 90-е годы XIX столетия. Кроме того, это первая столь серьезная находка, сделанная не иностранцами, а египетскими археологами.

Работы на данном участке некрополя были начаты в 2018 году, и после перерыва между археологическими сезонами - продолжены около двух месяцев назад. И, как мы видим, не зря.

Обнаруженные останки принадлежат служителям культа бога воздуха Амона и богу Луны Хонсу, а также - их родным. В трёх саркофагах – мумии детей.

На самих саркофагах изображены сцены из «Книги мертвых» и ритуалы, в частности – жертвоприношения. На них же нанесены титулы усопших жрецов.

После пристального изучения находки планируется передать Большому Египетскому музею. Учитывая сохранность захоронений, саркофаги могут раскрыть различные тайны истории Египта.

Впрочем, некоторые жители страны не разделяют оптимизма властей, и призывают отказаться от практики вскрытия могил древних египтян из этических или мистических соображений.

Захоронения относятся к эпохе XXII династии египетских фараонов, правившей страной примерно с 943 по 716 годы до н.э. Ее основатель – фараон Шешонк I, предполагаемо упомянутый в Библии под именем Шишак. Он был потомком лидера ливийский военных наемников, осуществлявших «мирную экспансию» на территорию Египта.

До вступления на трон он являлся главнокомандующим египетской армией. О том, как именно он занял престол, исторической науке достоверно ничего не известно.

Свою дочь он отдал замуж за царя Соломона. Кроме того, фараон презентовал израильско-иудейскому царю город Гезер. При этом с сыном Соломона Ровоамом он конфликтовал. О правлении наследников Шешонка I науке известно относительно немного. Возможно, на многие вопросы позволит ответить новая находка в Эль-Ассасиф.

Темы: Египет, Археология
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Комментарии читателей
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01.11.2019, 18:43
Гость: Владимир

Прежде чем рассуждать о "Веках Нашей Эры" и "фараоне Шешонке I" - НАДО БЫ ДОКАЗАТЬ ДОСТОВЕРНОСТЬ этих сведений ... .
А НИКТО И НИКОГДА ЭТОГО НЕ ДОКАЗАЛ ... !
То, что было до 10 века Нашей Эры - достоверно НЕ ИЗВЕСТНО ! Книгопечатания не было, а сохранившиеся до нашего времени рукописи - это сплошные копии ("списки") и явные подделки.
А "историки" - это сборище дураков и жуликов ... - например, известный египтолог 19 века Генрих Бругш обнаружив огромное захоронение египтян РЕШИЛ ... -
что все они именно фараоны ... , и все обязательно правили ... , и каждый правил ТОЧНО ПО 33,3 ГОДА ... !!
Представляете ?
Один поправил - через 33,3 года помер ... . Затем следующий - и опять ровно через 33,3 года помер ... . Затем следующий - опять ровно 33,3 года ... - и так, якобы, НЕСКОЛЬКО СТОЛЕТИЙ ... !
НУ ОТКРОВЕННЫЙ ИДИОТИЗМ ... !
Но этот БРЕД - наряду со всей подобной "египтологией" - считается "научным фактом" и изучается как "научный факт" студентами и остепенёнными историками по всему миру ... .

А вот НАСТОЯЩАЯ современная наука установила что основание города Рима и строительство египетских пирамид было начато в 12 веке Нашей Эры - это НАУЧНО ДОКАЗАНО, например, многочисленными Зодиакальными рисунками в Риме и Египте.

Наши предки справедливо полагали что значение цифр, букв и прочих значков могут со временем измениться - и в важных случаях применяли именно Зодиакальную датировку.
Зодиакальная датировка - это САМАЯ ТОЧНАЯ И САМАЯ ДОСТОВЕРНАЯ ДАТИРОВКА ! Её невозможно оспорить !
01.11.2019, 16:20
Гость: Товарищ Сухов

Насчет того, история ли это? -
известно ли вам, и
есть ли в учебниках по истории для учащихся школ в Израиле, упоминания о том, что евреи когда-либо были в рабстве в Египте? и упоминание о том, что они вышли из этого рабства?
Интересно было бы узнать о школьной программе в Израиле по данной теме
01.11.2019, 16:20
Гость: Лом

Истину глаголешь. Лом
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