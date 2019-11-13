В российской армии появился искусственный интеллект

12:03

В российской армии появится система поддержки принятия решений с использованием технологий Big Data и элементами искусственного интеллекта.

Система (официальное название - «информационная система боевого управления») будет анализировать различные сценарии и предлагать варианты реагирования на них в бою, сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Варианты развития событий будут ранжироваться по вероятности их успешного применения. Также система будет оценивать вероятность успешного выполнения задач по занятию определенных районов.

Таким образом, система позволит существенно сократить время, затрачиваемое командиром на принятие решений, и увеличить результативность.

Разумеется, точность работы алгоритма будет зависеть от заложенных начальных данных.

При этом отмечается, что использование технологий Big Data позволит получать почти неограниченные объемы данных, которые в боевых условиях в режиме реального времени будут поступать от техники, военнослужащих и средств разведки, например, беспилотных летательных аппаратов.

С 2018 года система проходила апробацию в войсках. Сейчас она начала работать в штатном режиме.