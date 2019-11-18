Своевременная модернизация систем промышленной водоподготовки - экономическая выгода, предупреждение финансовых потерь

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Ежегодно темпы индустриальной сферы страны возрастают, увеличиваются производственные мощности предприятий

В связи с этим обслуживающие их системы водоподготовки не справляются со своими задачами. Проблема стоит остро и необходимо ее решение в кратчайшие сроки. Разрешить ситуацию сможет модернизация систем промышленной водоподготовки с использованием современных технологий. Такой подход позволит не только удовлетворить потребности текущего производства, но предусмотреть возможность его дальнейшего расширения.

Причины проведения модернизации

Устаревшее оборудование, системы не в состоянии обеспечить повышающиеся требования к очистке воды для производственных нужд. Старые очистительные установки также не в состоянии обеспечить возрастающие объемы потребления подготовленной жидкости. Возрастает риск их остановки по причине выхода из строя. Это повлечет приостановку производства, финансовые расходы на ремонт, простой оборудования.

Чтобы избежать подобной ситуации необходима модернизация систем промышленной водоподготовки до возникновения аварийного происшествия. Плановая реконструкция установок позволит избежать финансовых потерь. Обеспечит на длительное время нормальное функционирование производства. Вариантов модернизации может быть несколько. Выбрать оптимальный для предприятия можно только после оценки состояния системы подготовки воды.

Анализ эффективности оборудования

Для принятия решения по модернизации систем водоподготовки необходимо заключение профильных специалистов. Для этого проводятся следующие мероприятия:

- взятие проб, анализ качества воды, сравнение данных до и после очистки;

- разработка программы мониторинга;

- полный химанализ воды в системе;

- составление рекомендаций по комплектации лабораторий контроля, техоснащению сооружений водоочистки;

- отработка режима качественной очистки воды:

- оценка эффективности текущей водоочистки, соответствие нормативным показателям;

- разработка мер по приведению системы в соответствующее состояние.

На основе полученного от специалистов заключения производится модернизация систем водоподготовки, частичная или полная. При необходимости реконструкции поручать работы следует компаниям, имеющим опыт в проведении подобных работ. Специализированные предприятия обладают высокотехнологичным оборудованием, квалифицированными сотрудниками. Выполняют модернизацию систем водоочистки без остановки производственных мощностей предприятия-заказчика.