Обзор программ фоторедакторов
Она отличается от аналогов несколькими важными преимуществами. Среди них стоит выделить главные:
- Быстрая обработка при помощи простых инструментов.
- Присутствует возможность выбрать для себя скачивание с сайта https://photo-master.com/download.php небольшого файла.
- Есть много вариантов для того, чтобы работать с портретами.
- Есть возможность выбрать для себя качественную ретушь фотографий при помощи добавления эффектов.
- Присутствует удобная панель инструментов.
- Присутствуют специальные решения для обработки пейзажей и для создания снимков с цветокоррекцией на профессиональном уровне.
Фотошоп — это популярный профессиональный редактор фото. Он имеет несколько важных возможностей и преимуществ для пользователя, среди которых:
- Устранение дефектов цветопередачи в процессе съемки.
- Создание картинки с несколькими слоями, каждый из которых можно редактировать отдельно.
- Обработка двухмерных и трехмерных моделей.
- Восстановление старых фотографий благодаря широкому спектру инструментов.
- Мгновенная публикация отредактированных файлов, а также прямая передача на печать.
- Возможность изменить цвета в черно-белых файлах.
Лайтрум — это программа, которая изначально должна была использоваться для потребностей полиграфии, но фотографы приспособили ее под свои нужды. Среди возможностей и преимуществ программы стоит выбрать основные:
Простота и удобство использования.
- Широкий функционал, который включает в себя все необходимые инструменты для ретуши фотографий.
- Удобная и простая сортировка изображений для дальнейшей обработки.
- Поддержка многих популярных плагинов, которые могут быть широко использованы для придания изображению особого стиля.
- Легкость выгрузки фотографий на популярные ресурсы и в социальные сети.
- Пресеты, которые дают возможность редактировать фотографии буквально в несколько кликов.
Pixlr — это мобильное приложение, которое является одним из наиболее популярных редакторов фотографий.
Несколько причин для его использования:
- Наличие мультиэкспозиции, что помогает при редактировании.
- Есть большая база эффектов, которая может быть использована для быстрого редактирования.
- Фильтры с имитацией живописи, что является популярным эффектом у пользователей сети.
- Коллажи и рамки. Подходят для быстрой редактуры.
- Большая панель инструментов, благодаря которой можно будет легко выбрать нужный для редактиро