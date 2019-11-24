Обзор программ фоторедакторов

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ФотоМАСТЕР — это программа для ретуши фотографий, которая используется для простой обработки снимков и картинок

Она отличается от аналогов несколькими важными преимуществами. Среди них стоит выделить главные:

- Быстрая обработка при помощи простых инструментов.

- Присутствует возможность выбрать для себя скачивание с сайта https://photo-master.com/download.php небольшого файла.

- Есть много вариантов для того, чтобы работать с портретами.

- Есть возможность выбрать для себя качественную ретушь фотографий при помощи добавления эффектов.

- Присутствует удобная панель инструментов.

- Присутствуют специальные решения для обработки пейзажей и для создания снимков с цветокоррекцией на профессиональном уровне.

Фотошоп — это популярный профессиональный редактор фото. Он имеет несколько важных возможностей и преимуществ для пользователя, среди которых:

- Устранение дефектов цветопередачи в процессе съемки.

- Создание картинки с несколькими слоями, каждый из которых можно редактировать отдельно.

- Обработка двухмерных и трехмерных моделей.

- Восстановление старых фотографий благодаря широкому спектру инструментов.

- Мгновенная публикация отредактированных файлов, а также прямая передача на печать.

- Возможность изменить цвета в черно-белых файлах.

Лайтрум — это программа, которая изначально должна была использоваться для потребностей полиграфии, но фотографы приспособили ее под свои нужды. Среди возможностей и преимуществ программы стоит выбрать основные:

Простота и удобство использования.

- Широкий функционал, который включает в себя все необходимые инструменты для ретуши фотографий.

- Удобная и простая сортировка изображений для дальнейшей обработки.

- Поддержка многих популярных плагинов, которые могут быть широко использованы для придания изображению особого стиля.

- Легкость выгрузки фотографий на популярные ресурсы и в социальные сети.

- Пресеты, которые дают возможность редактировать фотографии буквально в несколько кликов.

Pixlr — это мобильное приложение, которое является одним из наиболее популярных редакторов фотографий.

Несколько причин для его использования:

- Наличие мультиэкспозиции, что помогает при редактировании.

- Есть большая база эффектов, которая может быть использована для быстрого редактирования.

- Фильтры с имитацией живописи, что является популярным эффектом у пользователей сети.

- Коллажи и рамки. Подходят для быстрой редактуры.

- Большая панель инструментов, благодаря которой можно будет легко выбрать нужный для редактиро