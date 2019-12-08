Особенности промышленных полов

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Под промышленными полами понимают специальные напольные покрытия, отличающиеся в первую очередь огромной прочностью

Как и понятно, такие полы используют в помещениях промышленного назначения, где присутствуют различные станки, тяжелое оборудование и техника. Вариантов промышленных полов несколько. В том числе, некоторые из них уместны в обыкновенной квартире или доме.

1. Промышленные бетонные полы

Ранее именно они были наиболее широко распространены. Промышленные полы из бетона отличаются невысокой стоимостью. Правда, чтобы их обустроить, необходимы большие объемы самого раствора. Сама процедура довольно сложная и требует много времени, поскольку бетонная смесь долго сохнет. Также недостатком бетонных полов является их не слишком высокая защищенность от воздействия химических реагентов. В промышленных условиях контакт с этими веществами не является редкостью. Однако, вы можете позаботиться о данном вопросе заранее, и выбрать все необходимые промышленные защитные механизмы на специализированном сайте https://tankiz.com , что уменьшит шанс попадания химических реагентов на бетонные полы.

2. Промышленные наливные полы

Для так называемых наливных полов применяют полимерные смеси. Еще их называют самовыравнивающими. Смеси сами по себе различаются. Наиболее известны полы из эпоксидного и полиуретанового растворов.

Первые подходят для применения на промышленных объектах. Эпоксидный пол отличается великолепной прочностью и износостойкостью. На нем не появляются повреждения долгие годы. Воздействие химических веществ таким полам тоже не страшно. Правда, экологические показатели эпоксидного пола не радуют. Поскольку смесь, используемая для его заливки, агрессивна и токсична.

Наливные полы, изготовленные из полиуретана, гораздо безопаснее. Они не только экологичны, но и гигиеничны. Подходят для применения даже в тех помещениях, где требуется соблюдать идеальную чистоту. Например, в медицинских учреждениях. Также наливной пол из полиуретана превосходно покажет себя в обычной квартире или доме.

3. Специальные промышленные полы

Здесь речь идет о покрытиях, наделенных какими-то дополнительными полезными свойствами. Например, существуют промышленные полы, защищенные от накопления электрического заряда, пыли и загрязнений. Еще одна категория – полы противоскользящего типа, которые используют в помещениях с повышенной влажностью. Такие полы необходимо подбирать под конкретную ситуацию, чтобы они проявили себя лучше всего.

Как видно, разновидностей промышленных полов достаточно много. Если необходимо получить покрытие с большой прочностью и прочими плюсами, всегда есть выбор.