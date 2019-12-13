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Состоялся официальный анонс нового поколения Xbox

17:21 13.12.2019

Компания Microsoft официально анонсировала новую игровую консоль Xbox Series X. Новинка является представителем нового поколения консолей, к которому также будет относиться и будущая Sony PlayStation 5.


Фото с сайта xbox.com

Анонс состоялся в рамках ежегодной премии The Game Awards 2019, сообщает Ferra.ru. Вместе с приставкой был показан и трейлер игры Senua's Saga: Hellblade II.

Глава подразделения Xbox Фил Спенсер отметил, что продемонстрированные в трейлере кадры были отрисованы силами новой консоли в реальном времени.

Устройство получило модифицированный процессор на базе AMD Zen 2. По словам разработчика, новинка сможет работать в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду, а в дальнейшем на ней можно будет запускать игры в 8K и 120 кадрах в секунду. 

В продаже консоль Xbox Series X должна появиться в период рождественских праздников.

Темы: Игры, Приставки, Microsoft
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