Состоялся официальный анонс нового поколения Xbox

17:21

Компания Microsoft официально анонсировала новую игровую консоль Xbox Series X. Новинка является представителем нового поколения консолей, к которому также будет относиться и будущая Sony PlayStation 5.



Фото с сайта xbox.com

Анонс состоялся в рамках ежегодной премии The Game Awards 2019, сообщает Ferra.ru. Вместе с приставкой был показан и трейлер игры Senua's Saga: Hellblade II.

Глава подразделения Xbox Фил Спенсер отметил, что продемонстрированные в трейлере кадры были отрисованы силами новой консоли в реальном времени.

Устройство получило модифицированный процессор на базе AMD Zen 2. По словам разработчика, новинка сможет работать в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду, а в дальнейшем на ней можно будет запускать игры в 8K и 120 кадрах в секунду.

В продаже консоль Xbox Series X должна появиться в период рождественских праздников.