Ученые раскрыли предназначение каменных истуканов на острове Пасхи

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Территория, на которой находятся статуи, являлась в прошлом сельскохозяйственным центром



Фото с сайта pixabay.com

Проведенное исследование группы археологов показало, что каменные истуканы на острове Пасхи (моаи) использовались для сохранения плодородия земель.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз на Phys.org.

В международную команду археологов вошли представители США, Чили и Новой Зеландии. Они изучили две статуи в каменоломнях вулкана Рано-Рараку. Данный вулкан, считают исследователи, являлся основным источником материала для 95% моаи (всего их свыше 1000).

Эти статуи не предназначались для транспортировки и должны были оставаться там, чтобы защитить природу карьера и способствовать сельскохозяйственному производству.

По словам ученых, территория, на которой находятся статуи, являлась в прошлом сельскохозяйственным центром. Здесь выращивали бананы, батат и колоказию. Рапануйцы верили, что именно статуи позволяют этим землям сохранять плодородие.