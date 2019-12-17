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Ученые раскрыли предназначение каменных истуканов на острове Пасхи

10:43 17.12.2019

Территория, на которой находятся статуи, являлась в прошлом сельскохозяйственным центром


Фото с сайта pixabay.com

Проведенное исследование группы археологов показало, что каменные истуканы на острове Пасхи (моаи) использовались для сохранения плодородия земель.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-релиз на Phys.org.

В международную команду археологов вошли представители США, Чили и Новой Зеландии. Они изучили две статуи в каменоломнях вулкана Рано-Рараку. Данный вулкан, считают исследователи, являлся основным источником материала для 95% моаи (всего их свыше 1000).

Эти статуи не предназначались для транспортировки и должны были оставаться там, чтобы защитить природу карьера и способствовать сельскохозяйственному производству.

По словам ученых, территория, на которой находятся статуи, являлась в прошлом сельскохозяйственным центром. Здесь выращивали бананы, батат и колоказию. Рапануйцы верили, что именно статуи позволяют этим землям сохранять плодородие.

Темы: Археология, Исследования, Научные исследования и открытия в мире
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Комментарии читателей
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17.12.2019, 14:47
Гость: Юляша

Да ланно...выпили лишнего товарищи учОные.
чего спьяну не нагородишь,чтобы немалые командирочные оправдать ?:)
17.12.2019, 14:22
Гость: Гость

Предназначение истуканов на острове Пасхи понятно, а вот предназначение истуканов на некоторых должностях совсем не понятно.
17.12.2019, 12:58
Гость: Роман

И каким образом статуи могут улучшить плодородие почвы?????
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