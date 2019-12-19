Лучшие проточные водонагреватели

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Водонагреватели позволяют решать проблему отсутствия горячей воды

Такие приборы удобно устанавливать в те дома, где сезонные отключения воды не редкость, или горячее водоснабжение отсутствует вообще. Они подойдут для установки на дачу, в загородный или многоквартирный дом.

Хорошие водонагреватели проточные предлагает купить интернет-магазин Сулпак. Это крупнейшая торговая сеть в Казахстане, которая продает любые виды электроники, техники и гаджетов. В ассортименте также можно заказать товары для дома, спорта, детей и домашних животных. Продукцию по доступным ценам от мировых производителей можно купить в рассрочку или кредит. Есть розничные сети и онлайн магазины в Астане и других городах Казахстана.

Что такое электробойлер

Бойлеры имеют простую конструкцию. Это большой бак, в который набирается холодная вода, а нагревательные элементы повышают ее температуру, которая поддерживается на одном уровне. Далее горячая вода подается в краны или лейку душа. Предельную температуру нагрева можно установить, не обязательно доводить воду до кипения в бытовом бойлере. Прибор подключается к электрической сети.

Водонагреватель может быть накопительным и проточным. Второй вариант для некоторых покупателей предпочтительнее, такой электрический прибор греет воду быстрее. То есть, не нужно накапливать определенный объем воды, чтобы принять душ – вода из трубопровода будет нагреваться сразу же при поступлении в систему. Конечно, и электроэнергии такое устройство потребляет больше накопительного водонагревателя.

Как выбрать бойлер

Прежде чем купить бойлер, нужно определиться с объемом резервуара. Подходящий объем бака определяет место его размещения, свободное пространство в ванной комнате и количество человек, которые будут им пользоваться. Если бачок ставится на кухню, достаточно будет объема 30 литров. Для одного человека будет достаточно 50 литров, такого бойлера хватит для душа и кухни. А для двоих оптимальным вариантом станет 80-ти литровый электроводонагреватель. В квартиру лучше ставить меньший объем, так как там обычно есть недостаток пространства. Кроме того, большие баки дольше нагреваются. Их лучше выбрать для дачи.

По форме бойлеры делятся на 3 вида:

1. Стандартные цилиндрические;

2. Прямоугольные, более современные модели;

3. Слим-нагреватели, отличаются от стандартных меньшими габаритами

Самая низкая цена у цилиндрических, но они занимают много места. Прямоугольные компактные, вместительные, хорошо сохраняют тепло, но дорого стоят. Средняя стоимость у слим-нагревателей. Лучше выбрать вертикальный вид прибора.

Также отметим, что хороший электробойлер должен иметь покрытие из нержавейки. Она не такая прочная, как эмаль, но зато защищает бак от жесткой воды. Если у Вас вода в трубах мягкая и очищенная, можно купить колонку с эмалированным внутренним покрытием. В других случаях отдавайте предпочтение нержавейке, она прослужит минимум 10 лет.

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