В Подмосковье выявлены десятки случаев зимнего цветения дикоросов

17:30

В Средней России участниками проекта МГУ «Флора России» было обнаружено зимнее цветение. Ранее в научной литературе не встречались данные о зимнем цветении растений в Подмосковье.

По словам специалистов, причиной этого является необычайно теплый декабрь, который и стал причиной редкий сезонных явлений, сообщается на сайте МГУ.

В конце месяца не прекращалась осенняя активность некоторых насекомых, а в лесах были замечены запоздалые грибы. В глаза бросалась и продолжающаяся вегетация многих растений - зелеными оставались городские газоны и сельские пастбища, лесные массивы и дачные участки.

26 декабря в Москве морской биолог Георгий Виноградов обнаружил цветы на пастушьей сумке (небольшой городской сорняк). Цветки располагались на боковом побеге и сформировались за пару-тройку дней до этого. В Михайловском районе Рязанской области на следующий день были замечены желтые цветки мать-и-мачехи.

Автор находки натуралист Полина Лихачёва отметила, что в последнюю декаду декабря она замечала все новые и новые цветущие особи. По ее словам, редко отмечаемое осеннее цветение вида плавно перешло в едва ли не более активное зимнее.

Одна из самых интересных находок была сделана 26 декабря в Конаковском районе Тверской области. Микологу Ивану Матершеву удалось сфотографировать несколько видов грибов и активных насекомых, а также цветущую печеночницу благородную (данное растение, как правило, цветет в конце апреля – начале мая).

При этом Матершев отметил, что цветение печеночницы в тёплый декабрь происходит регулярно (например, в 2006 и 2015 годах).