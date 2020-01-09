Роспатент назвал самые интересные патенты на изобретения 2019 года

09:55

Средство против вируса Эбола и алгоритм "Яндекса", повышающий точность работы поисковой системы, вошли в Топ-10 самых интересных патентов на изобретения 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Отмечается, что эксперты Роспатента составили список десяти самых интересных изобретений 2019 года, большинство из них будут полезны в медицине, некоторые из них включают в себя использование новых технологий, таких как искусственный интеллект и big data.

На первом месте в списке Роспатента оказалась разработка Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" — средство для подавления вируса Эбола. Отмечается, что в отличие от существующих аналогов данное средство обладает низкой токсичностью.

На втором месте списка оказался катализатор для получения моторного топлива из возобновляемого растительного сырья. "Разработанное топливо высокоэкологично, так как получается в первую стадию (то есть снижается степень загрязнения окружающей среды) из сырья растительного происхождения. Кроме того, данное топливо обладает улучшенными низкотемпературными свойствами, благодаря чему его можно использовать в регионах с низким температурным режимом", — прокомментировали эту разработку в ведомстве.

В пятерку самых интересных изобретений также попали средство для удаления из крови белковых комплексов, которые вызывают развитие атеросклероза, комплекс оказания экспресс-помощи лицам с высоким риском сердечных проблем и штамм бактерий, позволяющий очищать акватории водоемов и береговую линию от нефти и нефтепродуктов.

В топ-10 изобретений 2019 года эксперты также включили систему обнаружения протечки в контуре ядерного реактора, систему на базе технологии искусственного интеллекта, позволяющую распознавать широкий спектр символов, систему на базе технологии big data, позволяющую определить оптимальное место установки банкомата. В список также попали алгоритм компании "Яндекс" на базе машинного обучения, повышающий точность предоставления пользователю нужной информации, а также пенообразователь для тушения пожара в арктических условиях от "Газпром добыча Ямбург".

