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«Роскосмос» потратит более восьми миллиардов рублей на корабль «Орел»

12:33 13.01.2020
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"Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне, пишет РИА Новости.

Как следует из документов, производством корабля занимается ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса"). Планируется, что  в ближайшие годы должны быть построены два корабля.

Один из них станет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на носителях тяжелого класса "Ангара-А5" в 2023 году и сверхтяжелого класса "Енисей" в 2028 году. Второй — полноценным многоразовым кораблем для летных тестов и последующей эксплуатации.

На создание второго "летного изделия", "Роскосмос" готов выделить в 2021-м году 8,1 миллиард рублей.

Как отмечает агентство, разработка первого "Орла", который ранее носил название "Федерация", ведется уже десять лет. В декабре 2019-го "Энергия" запросила у "Роскосмоса" дополнительные 18 миллиардов рублей. Гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин пояснял, что деньги нужны на создание инфраструктуры на космодроме Восточный.

Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля "Орел" состоится в августе-сентябре 2023 года на ракете "Ангара-А5". В 2024 году намечается беспилотный, в 2025-м – пилотируемый полет к МКС.

В 2026 и 2027 годах также должны пройти полеты на "Ангаре", а в 2028-м – первый старт на "Енисее". Тогда же летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. На 2029 год предварительно намечен облет Луны, а на 2030-й — высадка российских космонавтов на ее поверхность.

Темы: Роскосмос
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Комментарии читателей
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13.01.2020, 19:41
Гость: а чё ""почти государственный Сбер"

нам много лет говорили что Путин тихой сапой возвращает всё прихватизированное государству (Газпром, Роснефть всё теперь наше). Пипл хавает. Оказалось не всё так однозначно.
На самом деле это акционерные общества, много акционЭров, в том числе иностранных. Пипл-то по простоте решил что как в СССР-полность госпредприятие. ан нет. АкционЭрно общество, где на поверку даже 51 % не принадлежит в реале государству. Зато есть много акционЭров, включая иностранных.А конкретно в госкорпорации Газпром Роскомимуществу принадлежит 38%, остальное некому мутному АО Роснефтегаз....
Все мы знаем что нынче на каждом углу орут аж захлёбываются о страшной русофобии в странах Запада. Меж тем, госкорпорация Газпром финансиоует русофобскую р/с Эхо Москвы и не вмешивается в редакционную политику.
Гарант лично так сказал на прямой линии общения с народом.И мешать тому Эху низзя, вещание Эха свидетельствует о свободе слова и демократии в России.И кремлёвский соловей так говорит.
Стратегическая отрасль - пр-во алюминия принадлежит какому-то олигарху с кипрским гражданством. Мож даже и с американским. И упраляют той отраслью нагло-саксы. А нам говорят - не надо нам сколько люминия, хай себе управляют.Это ж заводы, рабочие места, налоги.
Торговые сети принадлежат каким-то прости Господи, группам с регистрацией то в Голландии, то ещё где за рубежами. Може Россия уже тоже куму-то принадлежит?
13.01.2020, 19:34
Гость: да-да

и критиковать их нельзя. Любую критику в свой адрес и сразу начинают бубнить и голосить про антисемитизм и фашизм
13.01.2020, 19:24
Гость: Медведев и со.

Обещаю что в 2999 полетим к Марсу.
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