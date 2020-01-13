«Роскосмос» потратит более восьми миллиардов рублей на корабль «Орел»

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"Роскосмос" в 2021 году планирует выделить больше восьми миллиардов рублей на производство серийного пилотируемого корабля нового поколения "Орел", предназначенного для полетов на МКС и к Луне, пишет РИА Новости.

Как следует из документов, производством корабля занимается ракетно-космическая корпорация "Энергия" (предприятие "Роскосмоса"). Планируется, что в ближайшие годы должны быть построены два корабля.

Один из них станет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на носителях тяжелого класса "Ангара-А5" в 2023 году и сверхтяжелого класса "Енисей" в 2028 году. Второй — полноценным многоразовым кораблем для летных тестов и последующей эксплуатации.

На создание второго "летного изделия", "Роскосмос" готов выделить в 2021-м году 8,1 миллиард рублей.

Как отмечает агентство, разработка первого "Орла", который ранее носил название "Федерация", ведется уже десять лет. В декабре 2019-го "Энергия" запросила у "Роскосмоса" дополнительные 18 миллиардов рублей. Гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин пояснял, что деньги нужны на создание инфраструктуры на космодроме Восточный.

Ранее сообщалось, что первый испытательный запуск корабля "Орел" состоится в августе-сентябре 2023 года на ракете "Ангара-А5". В 2024 году намечается беспилотный, в 2025-м – пилотируемый полет к МКС.

В 2026 и 2027 годах также должны пройти полеты на "Ангаре", а в 2028-м – первый старт на "Енисее". Тогда же летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. На 2029 год предварительно намечен облет Луны, а на 2030-й — высадка российских космонавтов на ее поверхность.