Типы и виды грузовых железнодорожных вагонов

19:30

Вагон – единица ж/д подвижного состава, необходимого для пассажирских или грузовых перевозок

Их классифицируют по нескольким критериям:

Количество осей: двухосные, четырех-, шести-, восьми- и многоосные. А также бестележечные и тележечные. Материал изготовления и технология производства кузова: цельнометаллические, с обшивкой из дерева или металла, сварные с отдельными клепаными узлами. Предельная грузоподъемность, величина тары, допустимая нагрузка от колесной пары на рельсовое полотно, допустимая нагрузка на 1 м пути по другим параметрам. Габариты подвижного состава и ширина железнодорожной колеи – узко- или ширококолейные.

Выделяют варианты специального назначения – это вагоны для тяжелых и громоздких грузов, для машин, цемента, скотча и различных специальных грузов.

Отдельно выделяют вагоны для перевозки жидкостей – цистерны. И варианты для технического обслуживания железнодорожного полотна – это вагоны-мастерские, вспомогательные и пожарные.

Подтипы грузовых вагонов

Существует классификация составов по типу перевозимого груза:

Крытые модели необходимы для транспортировки грузов, нуждающихся в защите от атмосферных осадков, ветра, мороза. Это могут быть тарно-упакованные, высокоценные продукты, продукция пищевой промышленности, дорогостоящее или обычное оборудование, бытовые приборы, а также сыпучие грузы, к примеру, зерно. Полувагоны – варианты с открытым верхом. Они используются для транспортировки навалочной продукции (различной руды, угля и флюса), контейнеров, машин, длинномерных грузов (леса и металлопроката). Дополнительно в полу у таких вагонов есть люки для быстрой разгрузки сыпучих материалов, такие варианты называются саморазгружающимися. Думпкары – грузовые вагоны для транспортировки угольных, рудных грузов, земли, щебенки и песка. Особенность в быстром свале насыпного груза через боковую откидную стенку. Хопперы также применяются для сыпучих грузов, включая зерно, цемент, удобрения. Выделяют два вида этих вагонов: открытые и закрытые. Вторые используются для грузов, которым необходима защита от атмосферных влияний. Открытые подходят для той продукции, которую можно высушить без потери качества. Платформы – необходимы для транспортировки длинномерных и крупногабаритных грузов: лесоматериалы, изделия металлопроката, стройматериалов, контейнеров и даже автотехники. Транспортеры – специальные многоосные платформы с количеством осей до 40 штук. Они подходят для транспортировки грузов, чья масса доходит до 400 тонн. К ним относят фермы мостовых кранов, трансформаторы, генераторы, турбины. Среднюю часть транспортеров располагают как можно ниже в конструкции вагона, чтобы облегчить погрузку и выгрузку продукции. Цистерны – специальные вагоны, необходимые для транспортировки жидкостей и газообразных грузов. Обычно они выполнены в форме цилиндра. Для удобства загрузки сверху вагона расположен колпак с крышкой, а для выгрузки предусмотрен сливной прибор. Рефрижераторы или изометрические вагоны необходимы для грузоперевозки скоропортящихся грузов, продуктов питания: мяса, рыбы, молока. Кузов таких контейнеров оснащены слоем теплоизоляции, приборами охлаждения, отопления и вентиляции. Системы охлаждения бывают электрическими и льдосоляными. Рефрижераторы выполняются в роли отдельных вагонов или целых составов с центральной системой охлаждения.

Помогают выбрать подходящие вагоны специалисты транспортных компаний. Они же рассчитывают стоимость грузоперевозок.