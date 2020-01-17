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Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

08:55 17.01.2020
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Минобороны России обнародовали рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов. Документы из фонодов Центрального архива ведомства опубликованы на сайте Минобороны.

Отмечается, что публикация этих материалов направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

В частности, они включают в себя подборку о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.

"О мощной немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной Армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта. В альбоме собраны уникальные фотографии прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки", — рассказали в Минобороны.

Для открытого ознакомления также представлены документы о зверствах фашистов в Польше, о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной Армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах.

Так, из рассекреченных документов следует, что в лагере смерти Треблинка в Польше во время Второй мировой войны были убиты по меньшей мере 500 англичан и американцев. В июле 1942 года немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаве на тюремную площадь для обмена с военнопленными, после чего они были отправлены в концлагерь, куда ранее были свезены все евреи. Там англичане и американцы "были наравне с тысячами других немедленно направлены в т.н. баню, где и умерщвлены".

Документы также свидетельствуют, что гитлеровские войска, отступая из Варшавы в январе 1945 года, целиком разрушили несколько кварталов города, в том числе уничтожив объекты культурного наследия. Согласно документу, прямо на улицах Варшавы возникли могильные холмы, на которых были захоронены до 120 тысяч убитых и сожженных немцами поляков.

Варшава была освобождена советскими войсками 17 января 1945 года в ходе Висло-Одерской наступательной операции. Освобождение Варшавы позволило Красной Армии существенно продвинуться к границе Германии и сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР с Польшей. Президиум Верховного совета СССР учредил медаль "За освобождение Варшавы", которой были удостоены свыше 690 тысяч участников боев за столицу Польши.

По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысяч солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.

Темы: История Второй мировой войны, Министерство обороны РФ
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Комментарии читателей
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17.01.2020, 12:07
Гость: каждому свое или Россия ни в чём не виновата.

Ну,всё теперь историческая правда восторжествует!Только вот не понятно зачем Бланк уничтожил царских детей?Зачем Бланк манипулировал судьбами моих предков беларусов?
Зачем цари российские узаконивали черту оседлости для евреев ?
А может всё для того и делалось,чтоб потом плакаться над польскими евреями ,народу российскому вместе с русскими евреями,которые "добычу" делили сами, отстраняя своих польских родственничков,которые и детей не пожалели,которые словно "НасНигдеНет" субботники по всей стране организовали для своего доп пайка в виде выездов за границу и чтоб хорошо "поотдыхать".
У каждого своя правда.Моя правда вам очень понравиться.
Польша ,как и Россия для меня не авторитет.Польские евреи душили беларусов и беларуский язык также славно,как и русские.
Но то, что территория Польши и Беларуси постоянно была ареной военных авантюр русских евреев,это не нравилось польским и беларуским,,но самое важное - полякам и беларусам.
Россия -специфичная страна с пульсирующим сознанием народа,управляемым из-за угла хорошо подготовленным ж...м.
-Крестились двумя перстами,хотели навязать и беларусам,потом перешли и сами на три перста
-Призвали к себе "поляков",среди которых было 60% литвинов,наверное чтоб вписаться в цивилизацию Европы.Но пробросили эту "цивилизацию" с волчьим билетом для Польши,пинаемой до сих пор.
- Когда в Польше в городах накопилось до 70% евреев,таких же бездельников как и в России с царского соизволения Польша стала Царством Польским в составе РИ
17.01.2020, 12:01
Гость: Карл Забайкальский

Её засекретили изначально. Потому что там сплошное дерьмо и враньё.
И сейчас не факт, что рассекреченные материалы - подлинные. Это для нынешнего поколения Жуков - маршал Победы, а для большей части воевавших - кровавый монстр, для которого жизнь солдата не стоила гроша. И вот тут тоже сразу виден этот зловещий подход, когда успех освобождения они меряют количеством погибших. Чем больше погибло, тем более с их точки зрения было приложено усилий и героизма нашим солдатом. Грязные прапорщики бросили миллионы жизней на штурмы никому не нужных высоток для выравнивания фронтов.
Особенно коробит, когда оболваненные типа Петра возмущаются, что кто-то память их Великих предков оскорбляет. Не надо обобщать исторические факты и делать из негодяев героев, тогда и разочаровываться так сильно не придётся.
17.01.2020, 11:31
Гость: stalker

Не понятно было изначально что там "секретить". Информация даже на статус ДСП не тянет. Своими героями надо гордиться, а не "секретить" сведения об их подвигах.
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