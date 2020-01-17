Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

08:55

Минобороны России обнародовали рассекреченные материалы к 75-летию освобождении Варшавы от фашистов. Документы из фонодов Центрального архива ведомства опубликованы на сайте Минобороны.

Отмечается, что публикация этих материалов направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны.

В частности, они включают в себя подборку о Варшавском восстании в сентябре 1944 года.

"О мощной немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной Армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта. В альбоме собраны уникальные фотографии прорыва обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки", — рассказали в Минобороны.

Для открытого ознакомления также представлены документы о зверствах фашистов в Польше, о террористической деятельности отрядов Армии Крайовой в тылу Красной Армии на территории Польши, Белоруссии и Литвы в 1944-1945 годах.

Так, из рассекреченных документов следует, что в лагере смерти Треблинка в Польше во время Второй мировой войны были убиты по меньшей мере 500 англичан и американцев. В июле 1942 года немцы приказали всем англичанам и американцам собраться в Варшаве на тюремную площадь для обмена с военнопленными, после чего они были отправлены в концлагерь, куда ранее были свезены все евреи. Там англичане и американцы "были наравне с тысячами других немедленно направлены в т.н. баню, где и умерщвлены".

Документы также свидетельствуют, что гитлеровские войска, отступая из Варшавы в январе 1945 года, целиком разрушили несколько кварталов города, в том числе уничтожив объекты культурного наследия. Согласно документу, прямо на улицах Варшавы возникли могильные холмы, на которых были захоронены до 120 тысяч убитых и сожженных немцами поляков.

Варшава была освобождена советскими войсками 17 января 1945 года в ходе Висло-Одерской наступательной операции. Освобождение Варшавы позволило Красной Армии существенно продвинуться к границе Германии и сыграло важную роль в послевоенных отношениях СССР с Польшей. Президиум Верховного совета СССР учредил медаль "За освобождение Варшавы", которой были удостоены свыше 690 тысяч участников боев за столицу Польши.

По мнению военных историков, в боях на варшавском направлении погибли около 200 тысяч советских солдат. В память о павших воинах в столице Польши на улице Жвирки и Вигуры было создано крупнейшее военное кладбище-мавзолей, где похоронены около 21,5 тысяч солдат Первого белорусского фронта Красной Армии. Мемориал площадью в 19,2 гектара был открыт в 1950 году, в пятую годовщину капитуляции Германии.