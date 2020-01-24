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ЦРУ опубликовало архивные данные о Бандере

09:39 24.01.2020
Степан Бандера
Фото: электронная библиотека ЦРУ
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Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) после Второй мировой войны собирали и систематизировали данные из различных источников, касающиеся украинских националистов, их лидера Степана Бандеры, в частности, пишет РИА Новости со ссылкой на выложенную в открытый доступ информацию.

Как отмечает агентство, документы были рассекречены согласно "Закону о разоблачении нацистских военных преступников" и опубликованы, в частности, в русскоязычном эмигрантском меньшевистском журнале "Социалистический вестник" за 1951 год.

Публикация названа "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году", в ней кратко рассказывается о деятельности украинских националистов и совершенных ими преступлениях, основываясь на данных, полученных ЦРУ.

Так, в статье говорится, что, согласно документам, 30 июня 1941 года "украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина". За пять недель существования "государства" Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

Отмечается, что в электронной библиотеке ЦРУ можно ознакомится с различными документами, посвященными теме нацизма и лично Бандере, в общей сложности на 293 страницах

Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (ОУН, запрещенная в России экстремистская организация) и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещенная в России экстремистская организация), на счету которых множество преступлений, в том числе Волынская резня – массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году.

Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против СССР.

После войны Бандера продолжил свою деятельность в ОУН, централизованное управление которой находилось на территории Западной Германии. Он руководил террористической деятельностью ОУН и УПА на территории СССР. В период холодной войны украинские националисты активно использовались спецслужбами западных стран в борьбе против Советского Союза.

Утверждается, что Бандера был отравлен агентом КГБ 15 октября 1959 года в Мюнхене. Похоронен 20 октября 1959 года на мюнхенском кладбище Вальдфридхоф.

Темы: Зарубежная история, История Второй мировой войны
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Комментарии читателей
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24.01.2020, 14:15
Гость: Опс-с-с!!!!

Только у недостойного народа недостойные =герои= которые уничтожают своих граждан в немыслимом количестве-20 000 000 человек.
24.01.2020, 13:59
Гость: Правильно!

Только по ночам бандеры орут, что он ваш герой.
24.01.2020, 13:33
Гость: Злой

Потому что им 30 лет промывавли мозги. Зря что ли американцы в это вложили 5 млрд.долл.Выросло целое поколение воспитанное на этой лжи и подлости.Вот и рузультат.
Они гордятся преступниками,теми кто проиграл все и вся и постоянно предавал.Главное чтобы они были против "маскалей".Видимо это вполне укоадывается в их менталитет.
Но я честно говоря даже этому рад,по крайней мере стало ясно кто есть кто и многих избавило от иллюзий.тут уже говорили,а я повторю- Украина в составе которой бандеровская Галичина никогда не будет дружественной России.
А сейчас именно она подмяла под себя Украину.
Никакая единая Украина России не нужна. Хватит иллюзий.Судя по всему запад Украину приговорил и Россия не должна упустить этот момент.Хватит,поигрались.
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