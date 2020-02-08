Самоклеящиеся наклейки и печать

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Самоклеящиеся изображения – популярный вид типографской продукции

Наклейки используются для маркировки товаров, украшения изделий, выделения зон и участков поверхности. Стикеры-самоклейки необходимы в различных сферах, от упаковки до рекламы.

Виды наклеек

Самоклеящиеся этикетки подразделяются на несколько категорий. Основными параметрами классификации считаются материал, клеевая основа, цветовые характеристики. По материалу основания продукция делится на

- бумажную;

- полимерную.

Стикеры из бумаги в основном применяются для маркировки пищевой, а также непищевой продукции. Полимерные наклейки устойчивы к воздействию влаги, высоким и низким температурам. Поэтому полимеры универсальны, подходят для любых категорий товаров.

Вариант клеевой основы должен соответствовать сфере применения. Прочные перманентные составы применяются, если нет необходимости в снятии стикеров. Суперперманентный клей подходит для неровных и пористых участков.

Съемные клеевые основы обеспечивают надежную адгезию, а после снятия не оставляют следов. Специальные составы отличаются особыми характеристиками, используются для замороженной продукции, текстиля, других видов товаров.

Самоклеящиеся этикетки могут быть одноцветными, двухцветными и полноцветными. Самый бюджетный вариант – печать черным цветом.

Типы печати

Самоклеящиеся стикеры производят с применением нескольких технологий. Термоэтикетки отличаются приемлемой ценой, но слабой устойчивостью к влажности и солнечному излучению. Термотрансферные (бумажные) самоклейки более устойчивы к внешним факторам. Изделия, произведенные по термотрансферной технологии, бывают матовыми и полуглянцевыми.

Как правило, наклейки имеют многослойную структуру. Стандартные этикетки состоят из трех слоев – печатной основы, клеевого слоя, подложки. Защищенные стикеры имеют дополнительный слой из полимерной пленки.

Печатная основа может быть

- стандартной – из плотной бумаги или пленки;

- декоративной – с тиснением, фольгированием, другими эффектами;

- специальной – картонной, текстильной, пластиковой и так далее;

- из термобумаги.

На самоклейки с основанием из термобумаги информация, а также штрих-коды наносятся непосредственно перед приклеиванием, в магазинах и складских комплексах.

Оптимальный вариант этикетки должен соответствовать товарной категории, условиям перевозки, хранения, использования, срокам реализации, особенностям упаковки, предпочтениям покупателей.

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В типографиях печатают самоклейки любыми тиражами, с высокой точностью цветопередачи. Для производства стикеров используются сертифицированные материалы, современное оборудование. Заказывайте лучшие наклейки, воплощайте мечту в жизнь!