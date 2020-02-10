Решения Ялтинской конференции по Дальнему Востоку давно не составляют тайны

22:20

Японские территориальные претензии к России идут вразрез с общепризнанными международными документами

Фото с сайта fondsk.ru

Российские СМИ сообщили, что журнал МИД РФ «Международная жизнь» опубликовал «рассекреченные решения Ялтинской конференции, в том числе и по Курилам». Удивительное дело! Публикуемые тексты соглашения глав США, СССР и Великобритании по Дальнему Востоку известны давным-давно. Они использовались и используютcя при обосновании принципиальной позиции СССР, а теперь России о правомерности и законности владения нашей страной всеми островами Большой и Малой Курильской гряды.

Может быть, редакция «Международной жизни» имеет в виду публикацию соглашения на русском и английском языках с оригиналами подписей И.В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Черчилля? Так и это не имеет отношения к «рассекречиванию»!

Секретное на момент подписания Ялтинское соглашение по Дальнему Востоку было опубликовано МИД Великобритании в феврале 1946 года и уже 74 года секретом не является. Тогда в Японии сделали вид (и делают его до сих пор), что после Ялтинской конференции японское правительство ничего не знало о договорённости союзников по поводу Японии. Однако существуют указания на то, что японская разведка располагала сведениями о ялтинских договорённостях, касавшихся Японии.

В 1985 году в Японии были опубликованы воспоминания жены известного японского военного разведчика, выполнявшей обязанности шифровальщицы представительства Японии в Стокгольме Юрико Онодэры, которая утверждала, что содержание достигнутых в Ялте секретных соглашений по Японии было своевременно передано в японский МИД. В 2012 году японский журналист Нобуру Окабэ выпустил на эту тему многостраничное исследование «Исчезнувшая срочная шифровка о секретных договоренностях в Ялте».

14 февраля 1945 г., через два дня после завершения Ялтинской конференции, трижды возглавлявший японское правительство князь Фумимаро Коноэ представил императору Хирохито секретный доклад, в котором призывал японского монарха «как можно скорее закончить войну». Основным доводом в пользу такого решения Коноэ считал опасность «вмешательства» Советского Союза.

Как известно, в рамках договорённостей об условиях вступления Советского Союза в войну против Японии главы США, СССР и Великобритании согласились, что по итогам войны Советскому Союзу будет возвращена южная часть о. Сахалин и все прилегающие к ней острова, а также переданы Курильские острова.

Лишение Японии всех территорий, кроме метрополии, предусмотрено и 8-м пунктом Потсдамской декларации, на основе которой Япония безоговорочно капитулировала: «Условия Каирской декларации будут выполнены, и японский суверенитет будет ограничен островами Хонсю, Хоккайдо, Кюсю, Сикоку и теми менее крупными островами, которые мы укажем».

И острова были указаны. В изданном 29 января 1946 года Меморандуме главнокомандующего союзных держав генерала Дугласа Макартура до сведения японского императорского правительства доводилось, что из-под юрисдикции государственной или административной власти Японии исключаются все находящиеся к северу от Хоккайдо острова, в том числе «группа островов Хабомаи (Хапомандзё), включая острова Сусио, Юри, Акиюри, Сибоцу и Тараку, а также остров Шикотан». Возражений со стороны японского правительства не последовало, ибо данное решение соответствовало условиям капитуляции.

При составлении текста Сан-Францисского мирного договора с Японией американцы не могли полностью игнорировать оформленные письменным соглашением договорённости глав союзных держав. И в 1951 году японское правительство подписало, а затем парламент Японии ратифицировал текст мирного договора, в котором закреплено: «Япония отказывается от всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому Договору от 5 сентября 1905 года».

Вступив с помощью Советского Союза в ООН, Япония подписала Устав этой организации, 107-я статья которой гласит: «Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует таким действиям».

Тем самым японское правительство взяло на себя обязанность неукоснительно выполнять положения документов союзников по антигитлеровской коалиции, включая Ялтинское соглашение по Дальнему Востоку и Потсдамскую декларацию.

Так был завершён цикл заключения соглашений с Японией по вопросам территориальных итогов Второй мировой войны.

Обещание же правительства СССР передать Японии после заключения мирного договора острова Малой Курильской гряды к этому процессу отношения не имеет. С российской (советской) стороны данное обещание было проявлением доброй воли в интересах японского народа. Ответственность за то, что японское правительство под давлением США доброй волей пренебрегло и развернуло реваншистскую пропагандистскую кампанию, полностью лежит на Токио.

Автор: Анатолий Кошкин